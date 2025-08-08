Gaza City, Israele approva piano per prendere controllo

Diverse esplosioni sono state registrate a Gaza venerdì 8 agosto alle 3:58 e alle 6:10 locali. Il governo israeliano ha approvato un piano per prendere il controllo di Gaza City, poche ore dopo che Netanyahu ha ribadito l’obiettivo di occupare l’intera Striscia. L’esercito afferma di controllare già il 75% del territorio