Sisma Filippine, sale il bilancio delle vittime a Mindanao

Il bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 al largo della costa meridionale di Mindanao, nelle Filippine, è salito a 61 morti e 1.403 feriti. Quaranta persone risultano ancora disperse e oltre 720.000 sono state colpite dal disastro. I danni hanno interessato 54.000 abitazioni e 725 infrastrutture, con perdite intorno al miliardo di pesos. Tredici comuni hanno dichiarato lo stato di calamità.