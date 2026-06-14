Knicks campioni NBA, bus in fiamme e un ferito a New York

Caos a Manhattan dopo la vittoria dei New York Knicks nelle Finals NBA, la prima dal 1973. Un autobus è stato dato alle fiamme a Times Square e un 17enne è stato ferito da un colpo di arma da fuoco al piede e tre persone sono state fermate. I festeggiamenti hanno coinvolto centinaia di giovani che hanno assaltato una colonna di circa 15 bus navetta, con almeno altri tre mezzi gravemente danneggiati.
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