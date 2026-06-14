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Turchia, gatto interrompe “Romeo e Giulietta”: è virale

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Un gatto ha rubato la scena durante il balletto Romeo e Giulietta dell'Imperial Russian Ballet Company a Smirne, in Turchia. Nel finale dello spettacolo, l'animale è salito sul palco avvicinandosi a Romeo, tra sorrisi e applausi del pubblico. I ballerini hanno continuato l'esibizione senza interrompersi. Il video è diventato rapidamente virale sui social, rendendo il gatto la vera star della serata.

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