Zelensky: "Colpiti impianti russi"

L'Ucraina rivendica nuovi attacchi a lungo raggio contro infrastrutture strategiche russe. Secondo Zelensky, sono stati colpiti un deposito petrolifero della riserva statale nella regione di Yaroslavl, a oltre 700 km dal confine, e lo stabilimento chimico Azot nella regione di Tula. Kiev sostiene che i siti siano legati alla logistica militare russa. Dopo i raid, sono state imposte restrizioni ai voli in diversi aeroporti e diramate allerte aeree in numerose regioni russe.