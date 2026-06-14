Zelensky: "Colpiti impianti russi"

L'Ucraina rivendica nuovi attacchi a lungo raggio contro infrastrutture strategiche russe. Secondo Zelensky, sono stati colpiti un deposito petrolifero della riserva statale nella regione di Yaroslavl, a oltre 700 km dal confine, e lo stabilimento chimico Azot nella regione di Tula. Kiev sostiene che i siti siano legati alla logistica militare russa. Dopo i raid, sono state imposte restrizioni ai voli in diversi aeroporti e diramate allerte aeree in numerose regioni russe.
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