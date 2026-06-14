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Changchun, musica dalla luce: band suona con fasci ottici

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A Changchun, durante la International Optoelectronics Expo, una performance ha unito musica e tecnologia senza strumenti tradizionali. Una band del Museo di Scienza e Tecnologia Ottica ha “suonato” interrompendo fasci di luce con mani e bacchette: i sensori hanno trasformato i segnali luminosi in suoni. L’esibizione, guidata da un sistema robotico, ha offerto un’esperienza immersiva tra arte e ingegneria, nel cuore del principale evento cinese dedicato all’optoelettronica.

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