A Changchun, durante la International Optoelectronics Expo, una performance ha unito musica e tecnologia senza strumenti tradizionali. Una band del Museo di Scienza e Tecnologia Ottica ha “suonato” interrompendo fasci di luce con mani e bacchette: i sensori hanno trasformato i segnali luminosi in suoni. L’esibizione, guidata da un sistema robotico, ha offerto un’esperienza immersiva tra arte e ingegneria, nel cuore del principale evento cinese dedicato all’optoelettronica.
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Changchun, musica dalla luce: band suona con fasci ottici
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