Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 ottobre: la rassegna stampa

L'abbordaggio della Global Sumud Flotilla è protagonista di tutte le aperture dei giornali in edicola. Nelle immagini gli attivisti ripresi poco prima dell'arrivo dell'esercito sulle imbarcazioni e subito dopo con le mani alzate. Per loro è previsto il trasferimento ad Ashdod, poi saranno espulsi. Tra i primi a essere fermati anche Greta Thunberg. L'Italia si blocca in segno di solidarietà: cortei ieri sera in molte città, venerdì lo sciopero generale proclamato dalla Cgil
- L'abbordaggio della Flotilla è inevitabilmente protagonista su tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. 'Israele abborda e blocca la Flotilla' scrive in apertura il Corriere della Sera. Fermati gli attivisti nel blitz a 70 miglia da Gaza: per loro è prevista l'espulsione. Proteste e cortei nelle città italiane, la Cgil proclama lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre
- 'Israele ferma la Flotilla' scrive anche La Repubblica a corredo di un'immagine degli attivisti con la mani alzate dopo l'arrivo dell'esercito israeliano sulle barche dell'iniziativa umanitaria. Idranti, esplosioni e barche sequestrate. Tajani: "Persone fermate saranno trasferite ad Ashdod e poi espulse"
- 'Flotilla, l'Italia si blocca' è, invece, il taglio scelto in prima dalla Stampa con riferimento ai cortei di protesta immediatamente formatisi nella serata di ieri e allo sciopero nazionale proclamato per la giornata di venerdì. Salvini minaccia la precettazione. Sotto, la prima risposta di Hamas al piano di pace, con le condizioni poste dall'organizzazione terroristica
- Fotonotizia a tutta pagina degli attivisti della Flotilla anche sulla prima pagina del Messaggero. Tra le prime persone a essere identificate anche Greta Thunberg. Il governo italiano a Tel Aviv: niente violenze. In Italia i pro Pal bloccano le stazioni, domani sciopero generale
- Notte di Champions in appertura sulla Gazzetta dello Sport, con la Juventus che si fa rimontare in extremis sul 2-2 dal Villarreal. Per i bianconeri è il quarto pareggio nelle ultime quattro partite. Bene, invece, il Napoli che raccoglie i suoi primi tre punti grazie al successo per 2-1 sullo Sporting Lisbona firmato dalla doppietta di Hojlund
- Il centravanti danese è il grande protagonista della copertina del Corriere dello Sport. il Napoli applaude anche gli assist di De Bruyne, mentre alla Juventus non basta l'eurogol di Gatti, a segno con una rovesciata alla Cristiano Ronaldo
- Nel pareggio della Juventus contro il Villarreal anche la beffa del gol dell'ex Renato Veiga, protagonista sulla prima di Tuttosport. Vane e due reti firmate da Gatti e Conceicao che avevano ribaltato l'iniziate vantaggio degli spanoli siglato da Mikautadze
- 'Flotilla, la farsa è finita' scrive Il Giornale, che non risparmia critiche a quella che viene definita 'spedizione anti-sionista'. Bolccate le stazioni, domani sciopero: Salvini pronto a precettare
- Flotilla protagonista in taglio alto anche sul Sole 24 Ore, dove il titolo principale come di consueto è riservato a temi economici. 'Concordato, adesioni a quota 55mila', si legge. Controlli mirati su 2,2 milioni di Partite Iva
- 'I pirati di Netanyahu' è, invece il titolo scelto per la fotonotizia del Fatto Quotidiano. Nel blitz di Tel Aviv 43 barche abbordate e 500 militanti fermati. Poi il il diktat: ammissione di avere invaso le acque israeliane o arresto