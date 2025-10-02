Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
13 foto

L'abbordaggio della Global Sumud Flotilla è protagonista di tutte le aperture dei giornali in edicola. Nelle immagini gli attivisti ripresi poco prima dell'arrivo dell'esercito sulle imbarcazioni e subito dopo con le mani alzate. Per loro è previsto il trasferimento ad Ashdod, poi saranno espulsi. Tra i primi a essere fermati anche Greta Thunberg. L'Italia si blocca in segno di solidarietà: cortei ieri sera in molte città, venerdì lo sciopero generale proclamato dalla Cgil

