Flotilla, chi sono i 40 italiani arrestati sulle navi e cosa rischiano

"Come sto? Sono stanchissima, stanotte non ho dormito, con mio marito ci siamo scritti stanotte dalle 2 alle 6.05 su WhatsApp, l'ultima volta che ha letto un mio messaggio era alle 6.15", ha detto in un'intervista radiofonica Elsa Bertholet, moglie del deputato Pd Arturo Scotto. "Sono tranquilla perché anche lui lo era. Devo esserlo per i miei figli, che mi hanno vista giù, mio marito mi è mancato tantissimo", ha aggiunto.