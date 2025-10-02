Flotilla, imbarcazione Mikeno supera blocco: è a poche miglia da Gaza

Sono 23 le imbarcazioni in navigazione verso Gaza, di cui una, la "Mikeno" risulta dal tracker ferma a zero nodi a poche miglia dalla costa.

La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Molti attivisti sono stati arrestati, anche 22 italiani. Saranno trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi. "Greta e i suoi amici sono sani e salvi", ha scritto il ministero degli Esteri israeliano. Proclamato per domani uno sciopero generale da Usb e Cgil. ProPal fermano i treni a Napoli, tensioni a Torino, Roma e Milano. Almeno 11 palestinesi uccisi a Gaza dall'alba (LA DIRETTA SULL'ABBORDAGGIO DELLA FLOTILLA)