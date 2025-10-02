Flotilla, imbarcazione Mikeno supera blocco: è a poche miglia da Gaza

Esplora tutte le offerte Sky
Flotilla, l'imbarcazione "Mikeno" supera blocco: è ferma a poche miglia da Gaza

Mondo

Una delle imbarcazioni della Flotilla è ormai a poche miglia dalle coste della Striscia, ma secondo il tracker naviga a "zero" nodi, dunque si sarebbe fermata. Numerosi video diffusi sul sito della spedizione umanitaria mostrano i momenti dell'abbordaggio dei soldati israeliani

Sono 23 le imbarcazioni in navigazione verso Gaza, di cui una, la "Mikeno" risulta dal tracker ferma a zero nodi a poche miglia dalla costa.

La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Molti attivisti sono stati arrestati, anche 22 italiani. Saranno trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi. "Greta e i suoi amici sono sani e salvi", ha scritto il ministero degli Esteri israeliano. Proclamato per domani uno sciopero generale da Usb e Cgil. ProPal fermano i treni a Napoli, tensioni a Torino, Roma e Milano. Almeno 11 palestinesi uccisi a Gaza dall'alba (LA DIRETTA SULL'ABBORDAGGIO DELLA FLOTILLA)

L'abbordaggio e l'arresto

Nei video circolati sul sito della Flotilla, che raccolgono alcuni frame delle telecamere installate a bordo delle imbarcazioni, si vedono i soldati dell’Idf nel momento in cui salgono sulle navi dell’organizzazione. Le immagini mostrano il momento in cui i militari, con le armi in mano, salgono sulle barche: gli attivisti, già seduti e con i giubbotti di salvataggio, alzano le mani e poco dopo vengono portati fuori. Sono circa 200 finora gli attivisti arrestati.

Flotilla, cosa succede agli attivisti dopo l'abbordaggio

Cronaca

Flotilla, manifestazioni a Roma e Napoli. Cgil e Usb: venerdì sciopero

Attivisti e studenti in piazza per protestare contro il blocco israeliano della missione umanitaria verso Gaza. Occupati i binari della Stazione Centrale nel capoluogo campano, prese di mira anche Termini nella Capitale e Porta Nuova a Torino. Proteste anche a Milano, Bologna, Genova, Palermo, Firenze e altre città. Cgil e Usb hanno annunciato lo sciopero per il 3 ottobre

