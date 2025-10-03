Flotilla: liberi i 4 parlamentari italiani fermati

Sono stati liberati dalle autorita' di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva avuto piu'

contatti con il ministro israeliano Gideon Sa'ar chiedendo la

liberazione immediata.