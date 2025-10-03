Flotilla: liberi i 4 parlamentari italiani fermati

Flotilla, liberi 4 parlamentari italiani. Marinette continua navigazione verso Gaza. LIVE
"Il mondo ha visto cosa succede quando dei civili sfidano un assedio. Eppure la Marinette continua a navigare", si legge sul profilo Instagram della Flotilla. Alcuni attivisti sono stati arrestati, tra cui anche una quarantina di italiani: sono stati trasferiti nel porto di Ashdod e poi saranno espulsi. L'Onu condanna l'abbordaggio in acque internazionali. Hamas annuncerà presto la sua posizione sulla proposta degli Stati Uniti per piano di pace
in evidenza
La nave Marinette, l'unica imbarcazione rimasta della Flottilla che trasportava aiuti a Gaza, continua la navigazione verso l'enclave palestinese. "Il mondo ha visto cosa succede quando dei civili sfidano un assedio. Eppure la Marinette continua a navigare", si legge sul profilo Instagram della Flotilla. "Conosce il destino delle sue sorelle in mare. Sa cosa l'aspetta. E si rifiuta di tornare indietro". Alle 3:50 ora italiana, Marinette si trovava a circa 150 km dalla costa di Gaza, secondo la geolocalizzazione condivisa sul sito della Flotilla.
La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Le forze della Marina israeliana hanno fermato circa 40 delle 47 imbarcazioni. Secondo le Idf, contrariamente a quanto affermato da alcuni attivisti sulla base di informazioni di tracciamento errate, nessuna delle imbarcazioni è riuscita a raggiungere le acque controllate da Israele al largo della costa di Gaza. Giallo sulla Mikeno che ha perso il contatto con gli organizzatori. Tra gli attivisti arrestati anche 40 italiani. Saranno trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi.
Gli approfondimenti:
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
- Al-Jazeera: "Uccisi 5 nostri reporter, attacco mirato". Idf: "Uno era un terrorista"
- Medio Oriente: numeri e obiettivi del piano per l'occupazione di Gaza. Cosa sappiamo
- Medio Oriente: dove si trovano le basi Usa e cosa rischiano dopo l’attacco all’Iran
- Stretto Hormuz, perché è strategico e cosa succede se l’Iran lo chiude
- Come è stato colpito il programma nucleare iraniano: il punto
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Flotilla: liberi i 4 parlamentari italiani fermati
Sono stati liberati dalle autorita' di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva avuto piu'
contatti con il ministro israeliano Gideon Sa'ar chiedendo la
liberazione immediata.
Flotilla, nave Marinette continua navigazione verso Gaza
La nave Marinette, l'unica imbarcazione rimasta della Flottiglia che trasportava aiuti a Gaza, continua la navigazione verso l'enclave palestinese. "Il mondo ha visto cosa succede quando dei civili sfidano un assedio. Eppure la Marinette continua a navigare", si legge sul profilo Instagram della Flotilla. "Conosce il destino delle sue sorelle in mare. Sa cosa l'aspetta. E si rifiuta di tornare indietro". Alle 3:50 ora italiana, Marinette si trovava a circa 150 km dalla costa di Gaza, secondo la geolocalizzazione condivisa sul sito della Flottiglia.