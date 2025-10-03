Esplora tutte le offerte Sky
Flotilla, liberi 4 parlamentari italiani. Marinette continua navigazione verso Gaza. LIVE

Mondo

"Il mondo ha visto cosa succede quando dei civili sfidano un assedio. Eppure la Marinette continua a navigare", si legge sul profilo Instagram della Flotilla. Alcuni attivisti sono stati arrestati, tra cui anche una quarantina di italiani: sono stati trasferiti nel porto di Ashdod e poi saranno espulsi. L'Onu condanna l'abbordaggio in acque internazionali. Hamas annuncerà presto la sua posizione sulla proposta degli Stati Uniti per piano di pace

La nave Marinette, l'unica imbarcazione rimasta della Flottilla che trasportava aiuti a Gaza, continua la navigazione verso l'enclave palestinese. "Il mondo ha visto cosa succede quando dei civili sfidano un assedio. Eppure la Marinette continua a navigare", si legge sul profilo Instagram della Flotilla. "Conosce il destino delle sue sorelle in mare. Sa cosa l'aspetta. E si rifiuta di tornare indietro". Alle 3:50 ora italiana, Marinette si trovava a circa 150 km dalla costa di Gaza, secondo la geolocalizzazione condivisa sul sito della Flotilla.

La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Le forze della Marina israeliana hanno fermato circa 40 delle 47 imbarcazioni. Secondo le Idf, contrariamente a quanto affermato da alcuni attivisti sulla base di informazioni di tracciamento errate, nessuna delle imbarcazioni è riuscita a raggiungere le acque controllate da Israele al largo della costa di Gaza. Giallo sulla Mikeno che ha perso il contatto con gli organizzatori. Tra gli attivisti arrestati anche 40 italiani. Saranno trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi. 

LIVE

Flotilla: liberi i 4 parlamentari italiani fermati

Sono stati liberati dalle autorita' di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva avuto piu'

contatti con il ministro israeliano Gideon Sa'ar chiedendo la

liberazione immediata. 

Flotilla, nave Marinette continua navigazione verso Gaza

La nave Marinette, l'unica imbarcazione rimasta della Flottiglia che trasportava aiuti a Gaza, continua la navigazione verso l'enclave palestinese. "Il mondo ha visto cosa succede quando dei civili sfidano un assedio. Eppure la Marinette continua a navigare", si legge sul profilo Instagram della Flotilla. "Conosce il destino delle sue sorelle in mare. Sa cosa l'aspetta. E si rifiuta di tornare indietro". Alle 3:50 ora italiana, Marinette si trovava a circa 150 km dalla costa di Gaza, secondo la geolocalizzazione condivisa sul sito della Flottiglia. 

