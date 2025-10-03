Paolo Romano, chi è il politico della Flotilla non ancora liberato

Esplora tutte le offerte Sky
Flotilla, Paolo Romano: chi è l'unico politico italiano che non è ancora stato liberato

Politica

Classe 1996, romano di nascita ma milanese di adozione, è a Palazzo Lombardia dal 2023. Laurea in Economia e Scienze Sociali tra la Bocconi e la Bicocca, lavora come libero professionista nella consulenza all’accesso e progettazione dei fondi europei. La compagna: "Con il desiderio profondo di poter tornare presto ad appoggiarmi sulla sua spalla, vi lascio le uniche parole che so con certezza ci direbbe in questo momento: occhi su Gaza"

Se le eurodeputate Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi, il senatore Marco Croatti e il deputato Arturo Scotto sono stati liberati questa mattina dopo essere stati catturati dalle autorità israeliane perché a bordo delle Global Sumud Flotilla, non si hanno invece ancora notizie del consigliere della Regione Lombardia Paolo Romano. 

Il video prima dell'abbordaggio

In un video postato su Instagram e girato prima dell'abbordaggio Romano dice: “Se stai vedendo questo video, sono stato arrestato dopo l'abbordaggio da parte dell'esercito israeliano sull'imbarcazione Karma della Global Sumud Flotilla. Siamo addestrati per reagire in maniera totalmente non violenta anche a qualsiasi provocazione e siamo probabilmente in viaggio verso una prigione israeliana. Spero di stare bene e vi chiedo di chiedere il mio rilascio. Sono certo di quello che ho fatto nel pieno rispetto del diritto internazionale, sono certo che le azioni del governo israeliano nei miei confronti, invece, abbiano violato il diritto internazionale e sono certo, su quanto mi è più caro, di aver fatto la scelta giusta e di essere qui per il popolo di Gaza”.

A Palazzo Lombardia dal 2023

Classe 1996, romano di nascita ma milanese di adozione, Paolo Romano è a Palazzo Lombardia dal 2023. Laurea in Economia e Scienze Sociali tra la Bocconi e la Bicocca, lavora come libero professionista nella consulenza all’accesso e progettazione dei fondi europei. Militante fin da giovanissimo nelle fila dei Giovani Democratici, è stato assessore con deleghe ad Urbanistica, Mobilità, Ambiente, Politiche giovanili e Polo Multizonale, consigliere del Municipio 8 di Milano e segretario metropolitano dei Giovani democratici di Milano Metropolitana nel 2019. La compagna Lucrezia Iurlaro, politica italiana candidata al Parlamento Europeo nel 2024 nella lista di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, senza però risultare eletta, sui social scrive: “Paolo sa che siamo tutte strette e stretti intorno all’equipaggio della Global Sumud Flotilla, e quindi intorno a lui. Con il desiderio profondo di poter tornare presto ad appoggiarmi sulla sua spalla, vi lascio le uniche parole che so con certezza ci direbbe in questo momento: occhi su Gaza". 

