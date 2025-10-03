Paolo Romano, chi è il politico della Flotilla non ancora liberato

Classe 1996, romano di nascita ma milanese di adozione, è a Palazzo Lombardia dal 2023. Laurea in Economia e Scienze Sociali tra la Bocconi e la Bicocca, lavora come libero professionista nella consulenza all’accesso e progettazione dei fondi europei. La compagna: "Con il desiderio profondo di poter tornare presto ad appoggiarmi sulla sua spalla, vi lascio le uniche parole che so con certezza ci direbbe in questo momento: occhi su Gaza" ascolta articolo

Se le eurodeputate Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi, il senatore Marco Croatti e il deputato Arturo Scotto sono stati liberati questa mattina dopo essere stati catturati dalle autorità israeliane perché a bordo delle Global Sumud Flotilla, non si hanno invece ancora notizie del consigliere della Regione Lombardia Paolo Romano.

Il video prima dell'abbordaggio In un video postato su Instagram e girato prima dell'abbordaggio Romano dice: “Se stai vedendo questo video, sono stato arrestato dopo l'abbordaggio da parte dell'esercito israeliano sull'imbarcazione Karma della Global Sumud Flotilla. Siamo addestrati per reagire in maniera totalmente non violenta anche a qualsiasi provocazione e siamo probabilmente in viaggio verso una prigione israeliana. Spero di stare bene e vi chiedo di chiedere il mio rilascio. Sono certo di quello che ho fatto nel pieno rispetto del diritto internazionale, sono certo che le azioni del governo israeliano nei miei confronti, invece, abbiano violato il diritto internazionale e sono certo, su quanto mi è più caro, di aver fatto la scelta giusta e di essere qui per il popolo di Gaza”. Vedi anche Global Sumud Flotilla, rimpatrio attivisti italiani: quando inizierà

