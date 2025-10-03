Global Sumud Flotilla, chi sono i 4 parlamentari italiani rilasciati

Introduzione
Sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla. La notizia è arrivata nella mattinata del 3 ottobre, dal ministero degli Esteri (TUTTE LE NEWS LIVE SUL CONFLITTO ISRAELE-HAMAS).
Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi sono stati fermati mercoledì notte mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Da quel momento, Tajani aveva avuto più volte contatti con Israele, chiedendo la liberazione immediata dei nostri concittadini. Ai quattro, ha precisato Tajani, “è stata riconosciuta l’immunità”. “Stanno tutti bene, non c'è stato alcun maltrattamento”, ha garantito l'ambasciatore di Italia in Israele, Luca Ferrari.
Chi è Marco Croatti
Marco Croatti è senatore della Repubblica Italiana, eletto nel 2018 con il Movimento 5 Stelle, e poi confermato nel 2022. Ha 53 anni ed è originario dell’Emilia Romagna. Si è occupato per molto tempo di marketing e pubblicità e si è avvicinato alla politica soltanto nel 2012. Fino al 2022 è stato nella 10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo e nella Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico.
Croatti, intervistato da Sky TG24, nei giorni scorsi, mentre era a bordo della Morgana, aveva raccontato degli attimi di paura vissuti negli ultimi giorni di traversata verso Gaza.
Chi è Annalisa Corrado
Annalisa Corrado è una europarlamentare, eletta con il Partito Democratico il 16 luglio 2024 nella circoscrizione Italia nord-orientale. Nata a Civitavecchia l'8 settembre 1973, è ingegnere meccanico, con un dottorato in energetica all'Università La Sapienza di Roma. Ha lavorato al ministero dell’Ambiente, in società di consulenza, istituiti di ricerca e Onlus. Da aprile 2023 è la responsabile clima, green economy, conversione ecologica, Agenda2030 del Partito Democratico.
L'1 ottobre, poche ore prima dell'abbordaggio israeliano alle navi della missione umanitaria, l'europarlamentare in un video aveva dichiarato: "Se ci sarà un sequestro, sarà un atto criminale".
Chi è Arturo Scotto
Anche Arturo Scotto è nelle fila del Pd: è un deputato eletto nella circoscrizione Toscana nel 2022, già deputato nelle legislature XV e XVII. Nato a Torre del Greco (Napoli) il 15 maggio 1978, è laureato in Scienze Politiche ed è dirigente di partito. Tra i fondatori di Sinistra Ecologia e Libertà, con il quale è stato eletto alla Camera nel 2013, è stato capogruppo di SEL a Montecitorio. Dal 2022 è Capogruppo Pd della Commissione lavoro, mentre dal 2023 fa parte della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
Intervistato da Sky TG24 mentre era in navigazione con la Flotilla, aveva spiegato che “il principio cardine di questa missione" era "aprire altri corridoi umanitari e aprire il corridoio via mare fermo dal 2007”.
Chi è Benedetta Scuderi
Benedetta Scuderi è la più giovane tra i parlamentari italiani che sono stati a bordo della Global Sumud Flotilla. È una europarlamentare, eletta nelle elezioni 2024 per il Parlamento Europeo tra le liste di Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione Italia nord-occidentale. Nata ad Agropoli l'8 settembre 1991, ha 34 anni. Laureata in Giurisprudenza, si è abilitata alla professione forense. Ha due master: uno in sostenibilità ed energia presso l'Università commerciale Luigi Bocconi e uno in politiche pubbliche all’University College di Londra. Ha lavorato come consulente di sostenibilità per diverse aziende. Il suo ingresso in politica è avvenuto nel 2019, con Europa Verde. Dal 2021 è nella Federazione dei Giovani Verdi Europei, co-portavoce dal 2022. Al Parlamento Europeo ha aderito al gruppo dei Verdi europei.
Scuderi ha raccontato i primi attimi dell'abbordaggio israeliano alle barche della Flotilla di mercoledì sera (IL VIDEO).
Gli altri italiani
"Per quanto riguarda gli altri italiani che hanno preso parte alla missione umanitaria, mi auguro possano rientrare nel nostro Paese il prima possibile, nel giro di un paio di giorni", ha detto il ministro degli Esteri. "Stiamo lavorando intensamente con le autorità israeliane, anche ieri sera ho parlato a lungo col ministro degli Esteri israeliano Saar, intanto per avere notizie delle condizioni dei nostri connazionali - stanno tutti bene - e per accelerare i tempi del loro rientro". Sulle modalità di questo rientro, "potrebbe esserci un charter e stiamo lavorando perché possa arrivare in Italia". In ogni caso, "stiamo approfondendo al massimo gli sforzi per far sì che possano rientrare tutti il prima possibile, vediamo se riusciamo anche entro il fine della settimana", ha aggiunto.
