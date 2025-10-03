Global Sumud Flotilla, chi sono i 4 parlamentari italiani rilasciati

Anche Arturo Scotto è nelle fila del Pd: è un deputato eletto nella circoscrizione Toscana nel 2022, già deputato nelle legislature XV e XVII. Nato a Torre del Greco (Napoli) il 15 maggio 1978, è laureato in Scienze Politiche ed è dirigente di partito. Tra i fondatori di Sinistra Ecologia e Libertà, con il quale è stato eletto alla Camera nel 2013, è stato capogruppo di SEL a Montecitorio. Dal 2022 è Capogruppo Pd della Commissione lavoro, mentre dal 2023 fa parte della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Intervistato da Sky TG24 mentre era in navigazione con la Flotilla, aveva spiegato che “il principio cardine di questa missione" era "aprire altri corridoi umanitari e aprire il corridoio via mare fermo dal 2007”.