Flotilla, Scotto (Pd) a Sky Tg24: "Sosteniamo corridoi umanitari"

“Il principio cardine di questa missione è aprire altri corridoi umanitari e aprire il corridoio via mare fermo dal 2007” dice ai microfoni di Sky Tg24 il parlamentare Pd a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla

“Il principio cardine di questa missione è aprire altri corridoi umanitari e aprire il corridoio via mare fermo dal 2007”. Lo dice ai microfoni di Sky Tg24 Arturo Scotto, parlamentare Pd a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Scotto respinge le accuse mosse alla missione umanitaria e attacca Israele, “un governo che opera in maniera del tutto arbitraria nelle acque internazionali”. E repsinge le accuse di presunti legami della Flotilla con Hamas mosse da Israele: “Qui attivisti e esponenti delle istituzioni che hanno sempre considerato Hamas un nemico”.

