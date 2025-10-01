Flotilla, Scuderi: "Obiettivo è creare corridoi permanenti "

"Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione". Lo ha affermato in un breve video postato sui suoi profili social l'eurodeputata europea di Avs Benedetta Scuderi che si trova a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla, giunta a 120 miglia nautiche da Gaza, stando agli ultimi aggiornamenti postati dal gruppo.