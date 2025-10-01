Flotilla, Scuderi: "Obiettivo è creare corridoi permanenti "

"Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione". Lo ha affermato in un breve video postato sui suoi profili social l'eurodeputata europea di Avs Benedetta Scuderi che si trova a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla, giunta a 120 miglia nautiche da Gaza, stando agli ultimi aggiornamenti postati dal gruppo.
L’obiettivo è "aprire un canale umanitario permanente". Lo dice Benedetta Scuderi dalla Global Sumud Flotilla. “ Vorremmo scalfire quel blocco navale e far entrare direttamente gli aiuti a Gaza in mano a quelle associaizoni umanitarie affidabili che operano a Gaza. Questo è il tipo di operazione a cui siamo sempre aperti” ribadisce l’organizzazione. Agiremo -aggiunge la parlamentare europea- con i mezzi della non violenza, convinti di avere dalla nostra il diritto internazionale, essendo la nostra una missione umanitaria". L’ arresto "è una delle cose considerate già all’ atto di imbarcarci, anche se non so prevedere che cosa potrà accadere di qui a poco".