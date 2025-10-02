Turchia, seconda Flotilla di 45 navi civili partita da Hatay. VIDEO

Esplora tutte le offerte Sky
Turchia, seconda Flotilla di 45 navi civili partita oggi da Hatay. VIDEO

Mondo

Le imbarcazioni sono salpate dal porto di Arsuz, nella provincia di Hatay, in segno di solidarietà alla Global Sumud Flotilla, intercettata nelle scorse ore dalle forze israeliane. Anche in questo caso l'obiettivo è rompere il blocco navale israeliano sulla Striscia di Gaza

ascolta articolo

Quarantacinque imbarcazioni civili sono salpate dal porto di Arsuz, nella provincia di Hatay nel sud della Turchia, al grido di "Rotta verso la Palestina libera", in segno di solidarietà alla Global Sumud Flotilla, intercettata nelle scorse ore dalle forze israeliane. Anche in questo caso l'obiettivo delle imbarcazioni, battenti le bandiere turche e palestinesi, è rompere il blocco israeliano sulla Striscia di Gaza. A riferire la notizia i media turchi. La conferma arriva anche dall'account 'X' della Global Sumud Flotilla: "45 navi civili turche si stanno dirigendo direttamente verso Gaza. Questa è la risposta all'intercettazione da parte di Israele del convoglio della Global Sumud Flotilla".

Flotilla della "Piattaforma pro Palestina"

La nuova Flotilla è stata organizzata dalla 'Piattaforma pro Palestina', mentre al momento non risulta alcun coinvolgimento del governo di Ankara. Le navi sono salpate dopo che i membri a bordo dell'equipaggio hanno recitato una preghiera. Prima della partenza il portavoce della Flotilla, Feridun Ozdemir, ha dichiarato che la missione mira a rompere il blocco imposto da Israele, definito "la canaglia del Mediterraneo Orientale" e che "chi non sostiene l'iniziativa e sceglie il silenzio è complice del genocidio".

Approfondimento

Flotilla, abbordate 40 barche: 40 italiani fermati. DIRETTA
Manifestazioni in tutta Italia a favore della Palestina e della Global Sumud Flotilla
Cronaca

Proteste pro-Palestina, le manifestazioni in tutta Italia. FOTO

Sono diversi gli scioperi e i cortei in tutta Italia a favore della Palestina e dell’azione della Global Sumud Flotilla, fermata ieri da Israele a poche miglia da Gaza. Proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale da Usb e Cgil

