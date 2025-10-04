Hamas apre a piano Trump. Israele ordina ridurre offensiva a Gaza LIVE

Sì condizionato di Hamas al piano Trump sulla fine della guerra a Gaza. La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare "tutti gli ostaggi israeliani" ancora nelle sue mani, così come previsto dal piano Usa, ma chiede "ulteriori discussioni e negoziati" sulla proposta americana e si propone per un ruolo futuro, escluso invece da tutti. L'ufficio di Netanyahu afferma che Israele si sta preparando ad attuare la prima fase del piano. "Continueremo a lavorare in piena collaborazione con il presidente e il suo staff per terminare la guerra in conformità con i principi stabiliti da Israele che sono coerenti con la visione del presidente Trump", afferma Tel Aviv. Trump posta un videomessaggio su Truth: "È un grande giorno, un giorno speciale, forse senza precedenti in molti modi". "Una mossa coraggiosa di leadership", il commento entusiasta dei familiari degli ostaggi.

"Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente". Questo il commento della premier italiana Giorgia Meloni dopo l'apertura di Hamas al piano di Trump. "La priorità per tutti - spiega - deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all'immediato rilascio di tutti gli ostaggi. L'Italia rimane pronta a fare la sua parte". "Il rilascio di tutti gli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza sono a portata di mano!", le parole del presidente francese Emmanuel Macron su X. Il premier britannico Keir Starmer parla invece di "significativo passo avanti". Dalla Turchia Erdogan invita Israele a cessare "immediatamente" tutti gli attacchi.

Cortei in cento città e 'due milioni' in piazza per lo sciopero generale a sostegno della Flotilla e per la popolazione di Gaza. Adesione al 60%, secondo sindacati di base e Cgil. Trecentomila a Roma, centomila a Milano. Il Viminale stima invece meno di 400.000 partecipanti in tutta Italia, con 55 agenti feriti 'per le aggressioni subite'. Tensione a Bologna: una manifestante colpita da un lacrimogeno rischia un occhio. Chiusa la A14 tra Borgo Panigale e San Lazzaro. Stop ai voli a Pisa dove il corteo ha invaso la pista. Bloccati i porti di Napoli e Livorno. Pietre contro gli agenti a Torino. Salvini attacca Landini: 'Dalla Cgil una guerra politica, sapremo come comportarci'. 'Ha minacciato brave persone, mai visto prima', la replica. Piantedosi rincara: 'Dalla Cgil un appello alla rivolta sociale'. Schlein: 'Giù le mani dai diritti'. Conte: 'Meloni la prima a agitare le piazze'.

Sono rientrati in Italia i quattro parlamentari italiani che erano a bordo della Flotilla e rilasciati in mattinata dalle autorità israeliane. 'Il nostro pensiero va ora a tutti gli attivisti affinché siano liberati al più presto', dice Scotto del Pd in riferimento agli altri 40 italiani ancora in carcere nel Negev. In pochi hanno firmato per l'espulsione immediata, altri hanno iniziato lo sciopero della fame. Visita consolare ai fermati. La Farnesina chiede di migliorare le condizioni di detenzione, 'particolarmente disagevoli'. L'eurodeputata Scuderi di Avs parla di 'violazioni', i legali della Flotilla di 'abusi verbali e fisici'. Bufera sul ministro falco Ben Gvir. 'Ha fatto uno show indecente davanti agli attivisti accovacciati a terra: li ha insultati e definiti terroristi', riferisce Bonelli. 'Stiano per mesi in prigione, si abituino all'odore dell'ala terroristica', dice Ben Gvir in un video su X.

