Hamas apre a piano Trump. Israele ordina ridurre offensiva a Gaza LIVE

Guerra, Hamas apre al piano Trump. Media: ordinato a Idf di ridurre offensiva a Gaza. LIVE
Sì condizionato di Hamas al piano Trump sulla fine della guerra a Gaza. La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare 'tutti gli ostaggi israeliani' ancora nelle sue mani, così come previsto dal piano Usa, ma chiede 'ulteriori discussioni e negoziati' sulla proposta americana e si propone per un ruolo futuro, escluso invece da tutti. L'ufficio di Netanyahu afferma che Israele si sta preparando ad attuare la prima fase del piano. Trump su Truth: "Giorno forse senza precedenti"
Sì condizionato di Hamas al piano Trump sulla fine della guerra a Gaza. La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare "tutti gli ostaggi israeliani" ancora nelle sue mani, così come previsto dal piano Usa, ma chiede "ulteriori discussioni e negoziati" sulla proposta americana e si propone per un ruolo futuro, escluso invece da tutti. L'ufficio di Netanyahu afferma che Israele si sta preparando ad attuare la prima fase del piano. "Continueremo a lavorare in piena collaborazione con il presidente e il suo staff per terminare la guerra in conformità con i principi stabiliti da Israele che sono coerenti con la visione del presidente Trump", afferma Tel Aviv. Trump posta un videomessaggio su Truth: "È un grande giorno, un giorno speciale, forse senza precedenti in molti modi". "Una mossa coraggiosa di leadership", il commento entusiasta dei familiari degli ostaggi.
"Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente". Questo il commento della premier italiana Giorgia Meloni dopo l'apertura di Hamas al piano di Trump. "La priorità per tutti - spiega - deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all'immediato rilascio di tutti gli ostaggi. L'Italia rimane pronta a fare la sua parte". "Il rilascio di tutti gli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza sono a portata di mano!", le parole del presidente francese Emmanuel Macron su X. Il premier britannico Keir Starmer parla invece di "significativo passo avanti". Dalla Turchia Erdogan invita Israele a cessare "immediatamente" tutti gli attacchi.
Cortei in cento città e 'due milioni' in piazza per lo sciopero generale a sostegno della Flotilla e per la popolazione di Gaza. Adesione al 60%, secondo sindacati di base e Cgil. Trecentomila a Roma, centomila a Milano. Il Viminale stima invece meno di 400.000 partecipanti in tutta Italia, con 55 agenti feriti 'per le aggressioni subite'. Tensione a Bologna: una manifestante colpita da un lacrimogeno rischia un occhio. Chiusa la A14 tra Borgo Panigale e San Lazzaro. Stop ai voli a Pisa dove il corteo ha invaso la pista. Bloccati i porti di Napoli e Livorno. Pietre contro gli agenti a Torino. Salvini attacca Landini: 'Dalla Cgil una guerra politica, sapremo come comportarci'. 'Ha minacciato brave persone, mai visto prima', la replica. Piantedosi rincara: 'Dalla Cgil un appello alla rivolta sociale'. Schlein: 'Giù le mani dai diritti'. Conte: 'Meloni la prima a agitare le piazze'.
Sono rientrati in Italia i quattro parlamentari italiani che erano a bordo della Flotilla e rilasciati in mattinata dalle autorità israeliane. 'Il nostro pensiero va ora a tutti gli attivisti affinché siano liberati al più presto', dice Scotto del Pd in riferimento agli altri 40 italiani ancora in carcere nel Negev. In pochi hanno firmato per l'espulsione immediata, altri hanno iniziato lo sciopero della fame. Visita consolare ai fermati. La Farnesina chiede di migliorare le condizioni di detenzione, 'particolarmente disagevoli'. L'eurodeputata Scuderi di Avs parla di 'violazioni', i legali della Flotilla di 'abusi verbali e fisici'. Bufera sul ministro falco Ben Gvir. 'Ha fatto uno show indecente davanti agli attivisti accovacciati a terra: li ha insultati e definiti terroristi', riferisce Bonelli. 'Stiano per mesi in prigione, si abituino all'odore dell'ala terroristica', dice Ben Gvir in un video su X.
Capo Stato Maggiore Israele a Idf: "Pronti a attuazione prima fase piano Trump"
Il capo di Stato Maggiore israeliano, Eyal Zamir, ha dato ordine alle forze israeliane (Idf) di prepararsi "per l'attuazione della prima fase del piano Trump per il rilascio degli ostaggi". Lo hanno reso noto le Idf, come riportano i media israeliani, dopo che ieri Hamas ha risposto alla proposta del presidente degli Stati Uniti per la fine della guerra a Gaza accettando di rilasciare tutti gli ostaggi e dopo la successiva reazione del tycoon, secondo il quale "Israele deve interrompere immediatamente i bombardamenti su Gaza". "In linea con le direttive a livello politico, il capo di Stato Maggiore ha ordinato vengano avviati i preparativi per l'attuazione della prima fase del piano Trump per il rilascio degli ostaggi", hanno comunicato dopo una riunione dei vertici militari in riferimento al testo presentato dal tycoon nei giorni scorsi dopo l'incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. La dichiarazione precisa che è stato sottolineato che "la sicurezza delle nostre forze è una priorità assoluta" e che "il capo di Stato Maggiore ha evidenziato" come "tutte le forze debbano restare vigili" e come abbia insistito sulla "necessità di una risposta rapida per eliminare qualsiasi minaccia".
Familiari ostaggi su parole Trump: "Mossa di leadership"
I familiari degli ostaggi israeliani esprimono il loro sostegno al presidente Usa che ha chiesto a Israele di fermare gli attacchi a Gaza. Lo scrive Times of Israel. Ronen Neutra, padre del soldato israelo-americano ucciso Omer Maxim Neutra, accoglie le parole di Trump come "una mossa coraggiosa di leadership", affermando di sperare che "porti al rapido rilascio di nostro figlio e degli altri 47 ostaggi e che il governo israeliano e la leadership di Hamas non trovino un modo per ostacolarlo". Einav Zangauker, madre dell'ostaggio Matan Zangauker, condivide la dichiarazione di Trump in un post su X, scrivendo: "Hai letto, Netanyahu?"
Erdogan: "Israele ora interrompa 'immediatamente' gli attacchi"
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan definisce la risposta di Hamas al cessate il fuoco a Gaza "un significativo e costruttivo passo avanti per raggiungere una pace duratura" ed invita Israele a cessare "immediatamente" tutti gli attacchi attenendosi al piano del presidente Usa Donald Trump. "Come Turchia - scrive su X - continueremo a impegnarci con tutti i mezzi a nostra disposizione per assicurare che i negoziati producano il risultato più vantaggioso per il popolo palestinese e che la soluzione dei due Stati, sostenuta dalla comunità internazionale, venga attuata".
Nuova flotta per Gaza, altre 11 barche partite dall’Italia
Dieci piccole barche della Freedom Flotilla Coalition e della Thousand Madleens si trovano al largo di Creta, mentre la nave Conscience, con a bordo un centinaio di medici, infermieri e giornalisti, è partita da Otranto. Gli organizzatori rivendicano l’iniziativa come atto politico e di resistenza internazionale contro il blocco imposto da Israele.
Nuova flotta per Gaza, altre 11 barche partite dall'Italia
Iran: eseguita la condanna a morte di 6 presunti terroristi
L'Iran ha eseguito le condanne a morte di sei membri di un presunto gruppo terrorista accusati di aver condotto un attacco armato nella provincia sudoccidentale del Khuzestan. "La sentenza di condanna a morte nei confronti di sei elementi di un gruppo separatista terrorista, che negli ultimi anni ha messo a segno alcuni attacchi armati ed esplosivi nella provincia del Khuzestan - afferma la magistratura - è stata eseguita all'alba di oggi".
Trump: 'importante che gli ostaggi di Hamas tornino a casa'
"E' importante che gli ostaggi ritornino a casa": lo ha detto Donald Trump in un videomessaggio postato su Truth, dopo la risposta di Hamas al suo piano per Gaza.
Israele: prepariamo attuazione prima fase piano Trump
Israele si sta preparando ad attuare la prima fase del piano in 20 punti del presidente Donald Trump per far tornare gli ostaggi e mettere fine alla guerra a Gaza. Lo afferma l'ufficio del premier Benjamin Netanyahu citato dai media israeliani. "Continueremo a lavorare in piena collaborazione con il presidente e il suo staff per terminare la guerra in conformità con i principi stabiliti da Israele che sono coerenti con la visione del presidente Trump", afferma Tel Aviv.
Idf, riunione speciale per attuazione prima fase piano Trump
L'Idf ha convocato una "riunione speciale" questa notte per preparare la prima fase del piano Trump per il rilascio degli ostaggi. Lo ha comunicato la stessa Idf su Telegram. "Durante la notte il capo di Stato Maggiore ha convocato una riunione speciale alla luce dei recenti sviluppi - si legge -. Vi hanno partecipato il vice capo di Stato Maggiore, il capo della Direzione delle operazioni, il capo della Direzione intelligence, il capo della Direzione pianificazione, i vertici degli Ostaggi e Persone scomparse, il coordinatore delle attività governative nei territori, il comandante del Comando Sud e il comandante dell'Aeronautica militare". "In conformità con le direttive politiche - aggiunge l'Idf -, il capo di Stato Maggiore ha dato istruzioni di accelerare la preparazione per l'attuazione della prima fase del piano Trump per il rilascio degli ostaggi. Allo stesso momento, è stato sottolineata la assoluta priorità della sicurezza dei militari Idf ed è stato disposto che tutte le capacità Idf saranno assegnate al Comando Sud per assicurare la protezione dei militari. Il capo di Stato Maggiore ha rilevato che, data la delicatezza delle operazioni, tutte le unità dovranno mantenere massima allerta e vigilanza, oltre a ribadire la necessità di una risposta rapida per neutralizzare qualsiasi minaccia".
Media, ordinato a Idf di ridurre l'offensiva a Gaza
Secondo quanto riportato dal Times of Israel, i vertici politici israeliani avrebbero ordinato all'Idf di ridurre "al minimo" la campagna per conquistare Gaza City. Il quotidiano cita il canale televisivo pubblico Kan e la radio militare israeliana. Secondo quanto riferito, le truppe militari impegnate a Gaza avrebbero avuto l'ordine di portare avanti solo "manovre difensive" subito dopo i colloqui tra Israele e Stati Uniti alla luce delle dichiarazioni di Hamas sul piano di pace.