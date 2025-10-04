Gaza, Meloni: "Piano di Trump luce che squarcia tenebre della guerra"

"Abbiamo tutti il dovere di fare quanto è nelle nostre possibilità affinché questa preziosa e fragile opportunità abbia successo" ha detto la premier da Assisi, dove si celebrata la giornata dedicata a San Francesco. "E sono fiera - ha aggiunto - del contributo al dialogo che ha saputo dare l'Italia"

"La pace non si materializza quando la si invoca ma quando la si costruisce. È quanto ci auguriamo stia accadendo in Palestina". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad Assisi in occasione delle celebrazioni per la giornata di San Francesco, sugli ultimi sviluppi circa il piano di pace Usa per Gaza.

"Fiera del contributo dell'Italia"

"Il piano di pace statunitense - ha proseguito la premier - grazie alla mediazione di alcuni Paesi arabi, potrebbe essere accolto da Hamas. Questo vorrebbe dire la fine della sofferenza. Questo potrebbe voler dire tornare alla pace. Una luce di pace squarcia la tenebra della guerra e abbiamo tutti il dovere di fare quanto è nelle nostre possibilità affinché questa preziosa e fragile opportunità abbia successo". "E sono fiera - ha aggiunto - del contributo al dialogo che ha saputo dare l'Italia, in prima linea nel sostegno umanitario alla popolazione palestinese e al contempo interlocutore credibile per tutti gli attori coinvolti, senza cadere nella trappola della contrapposizione frontale che pure molti spesso più che per interesse che per convinzione invocavano".