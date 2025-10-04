Piano di pace di Trump per Gaza, perché Hamas ha aperto al dialogo

Secondo il New York Times, tutto ha avuto origine dall’errore commesso dal premier israeliano Netanyahu, quando il 9 settembre scorso ha bombardato Doha. Trump era stato informato solo all’ultimo minuto da Netanyahu e “si era davvero infuriato”, ritenendo che quell’attacco avrebbe compromesso la delicata mediazione in corso del suo inviato Witkoff. Aveva immediatamente telefonato all’emiro al Thani, ma era ormai troppo tardi: le bombe stavano già colpendo la capitale. Il premier israeliano aveva però mancato l’obiettivo: al posto dei leader di Hamas, riuniti per discutere il piano di pace di Washington, era stata uccisa una guardia del Qatar