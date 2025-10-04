Flotilla, lo sciopero e l’Italia “per bene”

Difficile dire se chi scende in piazza lo faccia anche per infastidire la presidente del Consiglio e il Governo. Ma uscire di casa tardi la sera per manifestare una massa critica di consenso a quello che succedeva al largo delle coste di Gaza è un gesto importante. E, forse, è uno sbaglio da parte dell'esecutivo non riservare solidarietà anche a questa parte del Paese