Politica

Flotilla, lo sciopero e l’Italia “per bene”

Massimo Leoni

©Getty

Difficile dire se chi scende in piazza lo faccia anche per infastidire la presidente del Consiglio e il Governo. Ma uscire di casa tardi la sera per manifestare una massa critica di consenso a quello che succedeva al largo delle coste di Gaza è un gesto importante. E, forse, è uno sbaglio da parte dell'esecutivo non riservare solidarietà anche a questa parte del Paese

