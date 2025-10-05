Domani in Egitto i negoziati pace Gaza, Trump: “Fare in fretta”. LIVE

Hamas accusa il governo israeliano di mentire sulla riduzione delle sue operazioni militari. "L'esercito di occupazione sionista continua a commettere i suoi orribili crimini e massacri contro il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza", si legge nella dichiarazione, secondo cui 70 persone ieri sono state uccise negli attacchi dell'Idf. Lunedì negoziati in Egitto con gli inviati Usa Witkoff e Kushner. Pressing di Trump: 'Hamas ora deve fare in fretta, non tollererò ritardi. Tregua immediata se accetta'. 'Siamo vicini al traguardo, spero che tutti i rapiti tornino a casa nei prossimi giorni, l'Idf rimarrà nella Striscia', dice Netanyahu.

Un gruppo di 18 italiani dei 26 totali rilasciati oggi dalle Autorità israeliane che facevano parte della Global Sumud Flotilla è arrivato verso le 23.30 all'aeroporto di Fiumicino con un volo della Turkish Airlines. Cori a abbracci di centinaia di persone ad accoglierli. Un altro gruppo è in arrivo a Milano. Altri 15 italiani, che non hanno invece firmato il foglio di rilascio volontario, dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana. "Siamo stati trattati malissimo - hanno detto -. Ci sono state delle angherie. Ci hanno trattato come trattano loro i terroristi". "Bisogna continuare a lottare - hanno sottolineato -: in questo momento è importantissimo proseguire a farlo per i nostri compagni che sono ancora lì; dobbiamo riportarli a casa assolutamente, è la priorità". Una marea umana per Gaza e la Palestina invade Roma. 'Siamo un milione, fermate il genocidio', dicono gli organizzatori di una manifestazione colorata e pacifica fino a sera, quando invece si è scatenata la guerriglia di una minoranza contro la polizia. Uno striscione inneggia al '7 ottobre giornata della Resistenza palestinese'. Al tramonto un gruppo di alcune centinaia di antagonisti si stacca dal percorso e iniziano gli scontri, con barricate, cassonetti in fiamme e un'auto incendiata: 262 identificati e 11 fermati per i disordini. Quarantuno i feriti tra le forze dell'ordine. Meloni esprime vicinanza agli agenti. Imbrattata la statua di Papa Wojtyla vicino alla stazione Termini con la scritta 'fascista di m...' e il simbolo della falce e martello. Ira della premier: 'Atto indegno'.

