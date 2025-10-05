Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Israele, domani in Egitto i negoziati pace Gaza. Trump: “Fare in fretta”. LIVE

live Mondo

Lunedì negoziati in Egitto con gli inviati Usa Witkoff e Kushner. Pressing di Trump: 'Hamas ora deve fare in fretta, non tollererò ritardi. Tregua immediata se accetta'. 'Siamo vicini al traguardo, spero che tutti i rapiti tornino a casa nei prossimi giorni, l'Idf rimarrà nella Striscia', dice Netanyahu. Hamas accusa: "L'esercito di occupazione sionista continua a commettere i suoi orribili crimini e massacri contro il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza". Ieri 70 morti negli attacchi dell'Idf

in evidenza

Hamas accusa il governo israeliano di mentire sulla riduzione delle sue operazioni militari. "L'esercito di occupazione sionista continua a commettere i suoi orribili crimini e massacri contro il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza", si legge nella dichiarazione, secondo cui 70 persone ieri sono state uccise negli attacchi dell'Idf. Lunedì negoziati in Egitto con gli inviati Usa Witkoff e Kushner. Pressing di Trump: 'Hamas ora deve fare in fretta, non tollererò ritardi. Tregua immediata se accetta'. 'Siamo vicini al traguardo, spero che tutti i rapiti tornino a casa nei prossimi giorni, l'Idf rimarrà nella Striscia', dice Netanyahu.

Un gruppo di 18 italiani dei 26 totali rilasciati oggi dalle Autorità israeliane che facevano parte della Global Sumud Flotilla è arrivato verso le 23.30 all'aeroporto di Fiumicino con un volo della Turkish Airlines. Cori a abbracci di centinaia di persone ad accoglierli. Un altro gruppo è in arrivo a Milano. Altri 15 italiani, che non hanno invece firmato il foglio di rilascio volontario, dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana. "Siamo stati trattati malissimo - hanno detto -. Ci sono state delle angherie. Ci hanno trattato come trattano loro i terroristi". "Bisogna continuare a lottare - hanno sottolineato -: in questo momento è importantissimo proseguire a farlo per i nostri compagni che sono ancora lì; dobbiamo riportarli a casa assolutamente, è la priorità". Una marea umana per Gaza e la Palestina invade Roma. 'Siamo un milione, fermate il genocidio', dicono gli organizzatori di una manifestazione colorata e pacifica fino a sera, quando invece si è scatenata la guerriglia di una minoranza contro la polizia. Uno striscione inneggia al '7 ottobre giornata della Resistenza palestinese'. Al tramonto un gruppo di alcune centinaia di antagonisti si stacca dal percorso e iniziano gli scontri, con barricate, cassonetti in fiamme e un'auto incendiata: 262 identificati e 11 fermati per i disordini. Quarantuno i feriti tra le forze dell'ordine. Meloni esprime vicinanza agli agenti. Imbrattata la statua di Papa Wojtyla vicino alla stazione Termini con la scritta 'fascista di m...' e il simbolo della falce e martello. Ira della premier: 'Atto indegno'.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Lunedì in Egitto i negoziati su Gaza, Trump: “Fare in fretta”

Hamas accusa il governo israeliano di mentire sulla riduzione delle sue operazioni militari. "L'esercito di occupazione sionista continua a commettere i suoi orribili crimini e massacri contro il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza", si legge nella dichiarazione, secondo cui 70 persone ieri sono state uccise negli attacchi dell'Idf. Lunedì negoziati in Egitto con gli inviati Usa Witkoff e Kushner. Pressing di Trump: 'Hamas ora deve fare in fretta, non tollererò ritardi. Tregua immediata se accetta'. 'Siamo vicini al traguardo, spero che tutti i rapiti tornino a casa nei prossimi giorni, l'Idf rimarrà nella Striscia', dice Netanyahu.

Trump, 'quando Hamas confermerà, ci sarà subito tregua'

"Quando Hamas confermerà, il cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente, inizierà lo scambio di ostaggi e prigionieri e creeremo le condizioni per la fase successiva del ritiro, che ci avvicinerà alla fine di questa catastrofe di 3000 anni": lo annuncia Donald Trump su Truth.

Hamas, 'Israele non ha ridotto offensiva, oggi 70 morti'

Hamas ha rilasciato una dichiarazione sul suo canale Telegram accusando il governo israeliano di mentire sulla riduzione delle sue operazioni militari. "L'esercito di occupazione sionista continua a commettere i suoi orribili crimini e massacri contro il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza", si legge nella dichiarazione rilanciata da Sky News, secondo cui 70 persone sono state uccise negli attacchi dell'Idf da stamattina. Questo "smaschera le false affermazioni del governo del criminale di guerra Netanyahu riguardo alla riduzione delle operazioni militari contro civili indifesi", ha aggiunto.

Flotilla, arrivati a Roma 18 italiani liberati in Israele

Un gruppo di 18 italiani dei 26 totali rilasciati oggi dalle Autorità israeliane che facevano parte della Global Sumud Flotilla è arrivato verso le 23.30 all'aeroporto di Fiumicino con un volo della Turkish Airlines. Il gruppo si è dapprima imbarcato su un volo charter della Turkish Airlines partito alle 13.40, le 12.40 in Italia, dall'aeroporto di Eilat diretto a Istanbul e quindi, con l'assistenza di un team del Consolato Generale d'Italia in Turchia, trasferito su altri due voli per il rimpatrio, uno per Roma e l'altro per Milano. Altri 15 italiani, che non hanno invece firmato il foglio di rilascio volontario, dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana.  

Israele, intercettato un missile lanciato dallo Yemen

L'Idf ha reso noto di aver intercettato un missile lanciato verso Israele dallo Yemen, lo Stato dove operano i ribelli degli Houthi. Le sirene d'allarme, spiega l'esercito, sono risuonate in diverse aree del Paese.

Mondo: Ultime notizie

Domani in Egitto i negoziati pace Gaza, Trump: “Fare in fretta”. LIVE

live Mondo

Lunedì negoziati in Egitto con gli inviati Usa Witkoff e Kushner. Pressing di Trump: 'Hamas ora...

Flotilla, arrivati a Roma 18 italiani liberati in Israele

Mondo

Il gruppo, come anticipato da Tajani, è stato espulso da Israele e ha lasciato il Paese su un...

(S-D) Marco Croatti, Benedetta Scuderi, Maria Elena Delia, Arturo Scotto, Annalisa Corrado durante una conferenza stampa dopo la missione della Flotilla, Roma, 4 ottobre 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Trump: "Se Hamas accetta è tregua". Netanyahu: verso grande risultato

Mondo

"Israele ha accettato la linea di ritiro iniziale, quando Hamas confermerà, il cessate il fuoco...

Ucraina, Zelensky: “Attacco russo su stazione, decine di feriti”

Mondo

Attacco russo con un drone alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy: decine di...

Migliaia in piazza a Tbilisi, scontri con la polizia. FOTO

Mondo

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Tbilisi per protestare contro il governo e...

11 foto

Mondo: I più letti