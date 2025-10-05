Domani in Egitto i negoziati pace Gaza, Trump: “Fare in fretta”. LIVE

Lunedì negoziati in Egitto con gli inviati Usa Witkoff e Kushner. Pressing di Trump: 'Hamas ora deve fare in fretta, non tollererò ritardi. Tregua immediata se accetta'. 'Siamo vicini al traguardo, spero che tutti i rapiti tornino a casa nei prossimi giorni, l'Idf rimarrà nella Striscia', dice Netanyahu. Hamas accusa: "L'esercito di occupazione sionista continua a commettere i suoi orribili crimini e massacri contro il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza". Ieri 70 morti negli attacchi dell'Idf
Un gruppo di 18 italiani dei 26 totali rilasciati oggi dalle Autorità israeliane che facevano parte della Global Sumud Flotilla è arrivato verso le 23.30 all'aeroporto di Fiumicino con un volo della Turkish Airlines. Cori a abbracci di centinaia di persone ad accoglierli. Un altro gruppo è in arrivo a Milano. Altri 15 italiani, che non hanno invece firmato il foglio di rilascio volontario, dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana. "Siamo stati trattati malissimo - hanno detto -. Ci sono state delle angherie. Ci hanno trattato come trattano loro i terroristi". "Bisogna continuare a lottare - hanno sottolineato -: in questo momento è importantissimo proseguire a farlo per i nostri compagni che sono ancora lì; dobbiamo riportarli a casa assolutamente, è la priorità".
Lunedì in Egitto i negoziati su Gaza, Trump: “Fare in fretta”
Trump, 'quando Hamas confermerà, ci sarà subito tregua'
"Quando Hamas confermerà, il cessate il fuoco entrerà in vigore immediatamente, inizierà lo scambio di ostaggi e prigionieri e creeremo le condizioni per la fase successiva del ritiro, che ci avvicinerà alla fine di questa catastrofe di 3000 anni": lo annuncia Donald Trump su Truth.
Hamas, 'Israele non ha ridotto offensiva, oggi 70 morti'
Hamas ha rilasciato una dichiarazione sul suo canale Telegram accusando il governo israeliano di mentire sulla riduzione delle sue operazioni militari. "L'esercito di occupazione sionista continua a commettere i suoi orribili crimini e massacri contro il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza", si legge nella dichiarazione rilanciata da Sky News, secondo cui 70 persone sono state uccise negli attacchi dell'Idf da stamattina. Questo "smaschera le false affermazioni del governo del criminale di guerra Netanyahu riguardo alla riduzione delle operazioni militari contro civili indifesi", ha aggiunto.
Flotilla, arrivati a Roma 18 italiani liberati in Israele
Un gruppo di 18 italiani dei 26 totali rilasciati oggi dalle Autorità israeliane che facevano parte della Global Sumud Flotilla è arrivato verso le 23.30 all'aeroporto di Fiumicino con un volo della Turkish Airlines. Il gruppo si è dapprima imbarcato su un volo charter della Turkish Airlines partito alle 13.40, le 12.40 in Italia, dall'aeroporto di Eilat diretto a Istanbul e quindi, con l'assistenza di un team del Consolato Generale d'Italia in Turchia, trasferito su altri due voli per il rimpatrio, uno per Roma e l'altro per Milano. Altri 15 italiani, che non hanno invece firmato il foglio di rilascio volontario, dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana.
Israele, intercettato un missile lanciato dallo Yemen
L'Idf ha reso noto di aver intercettato un missile lanciato verso Israele dallo Yemen, lo Stato dove operano i ribelli degli Houthi. Le sirene d'allarme, spiega l'esercito, sono risuonate in diverse aree del Paese.