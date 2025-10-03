Esplora tutte le offerte Sky
Mondo

Cosa chiede Hamas per approvare il piano di pace di Trump per Gaza

Luciana Grosso

Ispi

Il progetto in venti punti proposto dal presidente Usa è ora al vaglio dei miliziani palestinesi, che hanno chiesto chiarimenti e modifiche, soprattutto su ritiro delle truppe israeliane, disarmo e amnistia. Restano dubbi anche sul ruolo del Board of Peace, che dovrebbe essere guidato da Trump e Tony Blair. Intanto emergono discrepanze tra le bozze iniziali e il testo finale diffuso dalla Casa Bianca

