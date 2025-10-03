Cosa chiede Hamas per approvare il piano di pace di Trump per Gaza

Il progetto in venti punti proposto dal presidente Usa è ora al vaglio dei miliziani palestinesi, che hanno chiesto chiarimenti e modifiche, soprattutto su ritiro delle truppe israeliane, disarmo e amnistia. Restano dubbi anche sul ruolo del Board of Peace, che dovrebbe essere guidato da Trump e Tony Blair. Intanto emergono discrepanze tra le bozze iniziali e il testo finale diffuso dalla Casa Bianca