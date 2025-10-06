Guerra Israele, al via in Egitto i negoziati sul piano di Trump. LIVE

Oggi i negoziati di pace a Sharm el Sheik. Trump fiducioso: "Sto chiedendo a tutti di agire velocemente". E ha aggiunto che "Hamas ora deve fare in fretta, non tollererò ritardi. Sarà annientata se rifiuterà di cedere il potere e il controllo di Gaza”. Pressing anche su Netanyahu. “È un ottimo accordo per Israele". Netanyahu: "Senza rilascio ostaggi piano non va avanti". Hamas accusa: "Idf continua a commettere i suoi orribili crimini". Tajani: “Lunedì charter con ultimi 15 italiani Flotilla”
in evidenza
Oggi i negoziati di pace a Sharm el Sheik. Trump fiducioso: "Mi è stato detto che la prima fase (dei negoziati su Gaza) dovrebbe essere completata questa settimana, e sto chiedendo a tutti di agire velocemente". E ha aggiunto che "Hamas ora deve fare in fretta, non tollererò ritardi. Sarà annientata se rifiuterà di cedere il potere e il controllo di Gaza”. Pressing anche su Netanyahu. “È un ottimo accordo per Israele". Netanyahu: "Senza rilascio ostaggi piano non va avanti". Hamas accusa: "Idf continua a commettere i suoi orribili crimini". Tajani: “Lunedì charter con ultimi 15 italiani Flotilla”.
Gli approfondimenti:
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
- Al-Jazeera: "Uccisi 5 nostri reporter, attacco mirato". Idf: "Uno era un terrorista"
- Medio Oriente: numeri e obiettivi del piano per l'occupazione di Gaza. Cosa sappiamo
- Medio Oriente: dove si trovano le basi Usa e cosa rischiano dopo l’attacco all’Iran
- Stretto Hormuz, perché è strategico e cosa succede se l’Iran lo chiude
- Come è stato colpito il programma nucleare iraniano: il punto
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Trump: gli sforzi di pace "sembrano funzionare"
Gli sforzi per raggiungere un accordo tra Israele e Hamas e porre fine alla guerra a Gaza "sembrano funzionare". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo che in un post su Truth ha detto di aspettarsi la fine della prima fase negoziale entro la settimana prossima. "Aspetteremo un po' e vedremo come andra' a finire", ha detto ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca.
Attivisti Flotilla a Madrid: "Maltrattati dopo arresto Israele"
"Ci hanno colpiti, ci hanno trascinato a terra, ci hanno legato mani e piedi, ci hanno messo in gabbia, ci hanno insultati, ci hanno impedito di dormire, ci hanno negato assistenza medica". Lo hanno denunciato alcuni dei 21 attivisti spagnoli arrivati questa sera con un volo da Tel Aviv dopo essere stati espulsi in Spagna, in un'intervista in diretta tv su X, raccontando di essere stati "maltrattati" e "umiliati" dalle forze di sicurezza israeliane, dopo l'arresto mercoledì, e dal momento in cui sono stati fatti sbarcare nel porto israeliano di Ashdod. Secondo le testimonianze, durante la detenzione in Israele non hanno avuto "accesso all'acqua potabile". Hanno denunciato che gli è stato dato "cibo scaduto" e che sono stati "48 ore senza mangiare". "E' tortura", ha affermato uno dei giovani componenti della Flotilla. "Israele ha voluto sottoporci a un trattamento esemplare", ha aggiunto. "Nel modulo degli uomini, sono entrati varie volte con le armi e le hanno puntate a parti vitali, come la testa o il cuore", ha denunciato un altro degli attivisti. E ha assicurato di aver temuto per la vita: "C'è stato un momento in cui ho pensato: qui mi ammazzano".
Trump: "Prima fase negoziati dovrebbe finire in settimana"
"Mi è stato detto che la prima fase (dei negoziati su Gaza) dovrebbe essere completata questa settimana, e sto chiedendo a tutti di agire velocemente. Continuerò a monitorare questo 'conflitto' che dura da secoli. Il tempo è essenziale o seguirà un massacro, qualcosa che nessuno vuole vedere!": lo scrive Donald Trump su Truth.
Trump: "Nel weekend colloqui molto proficui su Gaza"
"Ci sono state discussioni molto positive con Hamas e con Paesi di tutto il mondo (arabi, musulmani e tutti gli altri) questo fine settimana, per liberare gli ostaggi, porre fine alla guerra a Gaza e, cosa più importante, finalmente ottenere la tanto desiderata pace in Medio Oriente. Questi colloqui sono stati molto proficui e stanno procedendo rapidamente. I team tecnici si incontreranno nuovamente lunedì, in Egitto, per esaminare e chiarire i dettagli finali": lo scrive Donald Trump su Truth.
Capo negoziatore Hamas arrivato in Egitto
Il principale negoziatore di Hamas, Khalil al-Hayya, è arrivato in Egitto a capo della delegazione palestinese. Il gruppo islamista ha annunciato che la delegazione è arrivata "per iniziare i negoziati sui meccanismi per un cessate il fuoco, il ritiro delle forze di occupazione e uno scambio di prigionieri".
Greta Thunberg verrà espulsa oggi da Israele
Oggi Greta Thunberg sarà espulsa da Israele con un volo finanziato dalla Grecia. Lo riporta Ynet, sottolineando che l'aereo decollerà dall'aeroporto Ramon, nel sud di Israele, e atterrerà ad Atene. Sono più di 470 gli attivisti arrestati dalle forze israeliane dopo aver partecipato alla missione organizzata dalla Globale Sumud Flotilla