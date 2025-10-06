Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto

Le 30 imbarcazioni della Freedom Flotilla dirette a Gaza hanno raggiunto e costeggiato l'Egitto. Le telecamere installate a bordo hanno anche ripreso in diretta gli equipaggi seduti sul ponte e circondati da bandiere palestinesi.
