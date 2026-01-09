Venezuela, due esponenti opposizione liberati dal carcere

Due importanti esponenti dell'opposizione politica venezuelana sono stati liberati giovedì 8 gennaio in seguito a un rilascio di prigionieri dalle carceri dopo l'annuncio del governo di Caracas. Il video, condiviso sui social, mostra il politico Enrique Marquez e Biagio Pilieri, abbracciare i propri cari dopo la liberazione. Marquez, 62 anni, aveva sostenuto il candidato dell'opposizione Edmundo Gonzalez come vincitore delle elezioni presidenziali del 2024. Pilieri era il leader del partito di opposizione e deputato che aveva criticato il governo. Sono solo 10, tra venezuelani e stranieri, i detenuti liberati finora. Lo denuncia l'ong ‘Giustizia, Incontro e Perdono’ parlando di circa mille prigionieri che dovrebbero essere rilasciati. Alcuni attivisti stimano che il processo di rilascio sarà graduale e continuerà nel fine settimana.