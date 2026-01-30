Argentina, dichiarata emergenza incendi in Patagonia

Il governo argentino ha dichiarato lo stato di emergenza per gli incendi nelle province patagoniche di Chubut, Río Negro, Neuquén e La Pampa tramite un Decreto di necessità e urgenza, per fronteggiare i vasti incendi che da settimane colpiscono la regione.
