Argentina, dichiarata emergenza incendi in Patagonia

Mondo

Il governo argentino ha dichiarato lo stato di emergenza per gli incendi nelle province patagoniche di Chubut, Río Negro, Neuquén e La Pampa tramite un Decreto di necessità e urgenza, per fronteggiare i vasti incendi che da settimane colpiscono la regione.

