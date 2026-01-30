Offerte Sky
Usa, Batman contro l’ICE al City Council di Santa Clara

Mondo

Un uomo vestito da Batman si è presentato a una riunione del consiglio comunale in California, chiedendo alle autorità locali di non fornire supporto all'Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti.

