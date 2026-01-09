Filippine, migliaia alla processione del Nazareno Nero

A Manila, nelle Filippine, centinaia di migliaia di fedeli hanno preso parte alla tradizionale processione del “Black Nazarene”, una statua seicentesca di Gesù Cristo a mezzo inginocchiato con la croce. I devoti affollano le strade, tirando la corda che traina il carro e cercando di toccare la statua racchiusa in una teca di vetro
