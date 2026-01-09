Usa, proteste a Portland dopo nuova sparatoria ICE

Cresce la tensione negli Stati Uniti dopo una nuova sparatoria che coinvolge agenti dell’immigrazione. A Portland, in Oregon, centinaia di persone sono scese in strada davanti a una struttura dell’ICE in seguito al ferimento di due civili da parte di un agente federale. L’episodio arriva a un giorno dalla morte di una donna in Minnesota durante un altro intervento, alimentando proteste e divisioni tra autorità statali e federali. Funzionari USA parlano di un aumento di attacchi con veicoli contro gli agenti, ma alcuni video diffusi online mettono in dubbio questa versione
