Usa, voragine inghiotte due auto nel Nebraska a un incrocio

Due veicoli sono stati parzialmente inghiottiti da una voragine che si è aperta improvvisamente in un incrocio del Nebraska. Non si registrano feriti
Prossimi video
Ucraina, Shaktar Stalevi la squadra dei veterani di guerra mutilati
Mondo
Caso Epstein, Nyt: spariti file su accuse donna a Trump
Mondo
Trump parla di età dell'oro, ma il paese è scettico
Mondo
Sky TG24 Timeline, Trumo sullo stato dell'Unione
Mondo
Messico, partite due navi con aiuti umanitari per Cuba
Mondo
Iran, il governo replica a Trump: da lui grandi bugie ripetute
Mondo
Crans Montana, da Svizzera 50mila franchi per ogni vittima
Mondo