Ucraina, attacco russo con missili e droni: morti e feriti

La Russia ha attaccato l'Ucraina con missili e droni durante la notte, causando danni a edifici residenziali e ferendo circa 20 persone nelle regioni orientali e meridionali. Sono stati colpiti i distretti di Holosiivskyi e Pecherskyi, dove sono scoppiati roghi in abitazioni private. Inoltre, un edificio residenziale di nove piani è stato danneggiato nel distretto di Darnytskyi. Gli attacchi russi hanno già causato gravi danni alle infrastrutture energetiche del Paese, determinando blackout elettrici
Prossimi video
Ucraina, Shaktar Stalevi la squadra dei veterani di guerra mutilati
Mondo
Caso Epstein, Nyt: spariti file su accuse donna a Trump
Mondo
Trump parla di età dell'oro, ma il paese è scettico
Mondo
Sky TG24 Timeline, Trumo sullo stato dell'Unione
Mondo
Messico, partite due navi con aiuti umanitari per Cuba
Mondo
Iran, il governo replica a Trump: da lui grandi bugie ripetute
Mondo
Crans Montana, da Svizzera 50mila franchi per ogni vittima
Mondo