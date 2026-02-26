Offerte Sky
Ucraina, attacco russo con missili e droni: morti e feriti

Mondo

La Russia ha attaccato l'Ucraina con missili e droni durante la notte, causando danni a edifici residenziali e ferendo circa 20 persone nelle regioni orientali e meridionali. Sono stati colpiti i distretti di Holosiivskyi e Pecherskyi, dove sono scoppiati roghi in abitazioni private. Inoltre, un edificio residenziale di nove piani è stato danneggiato nel distretto di Darnytskyi. Gli attacchi russi hanno già causato gravi danni alle infrastrutture energetiche del Paese, determinando blackout elettrici

