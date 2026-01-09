Australia, incendi fuori controllo nello Stato di Victoria

Gravi incendi stanno devastando lo Stato australiano di Victoria, dove tre persone risultano disperse mentre le fiamme continuano ad avanzare. Le autorità avvertono che le condizioni meteo estreme, con venti intensi e temperature fino a 46 gradi, rendono impossibile contrastare i roghi. Un incendio vicino a Longwood ha già bruciato oltre 35mila ettari, mentre un altro nei pressi di Walwa ha raggiunto circa 20mila ettari. I roghi sono scoppiati durante una forte ondata di calore, la peggiore dal 2019, l’anno del devastante “Black Summer”
Prossimi video
Venezuela annuncia la liberazione di detenuti stranieri
Mondo
Sky Tg24 Mondo, le proteste contro il carovita in Iran
Mondo
Strage Svizzera, avvocato vittime: Non posso parlare
Mondo
Il Papa annuncia il nuovo concistoro per il 27 e 28 giugno
Mondo
Venezuela, ore di attesa e speranza per la sorte di Trentini
Mondo
Donna uccisa da ICE a Minneapolis, sale la tensione negli Usa
Mondo
Venezuela annuncia rilascio diversi detenuti, anche stranieri
Mondo