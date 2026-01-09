Australia, incendi fuori controllo nello Stato di Victoria

Gravi incendi stanno devastando lo Stato australiano di Victoria, dove tre persone risultano disperse mentre le fiamme continuano ad avanzare. Le autorità avvertono che le condizioni meteo estreme, con venti intensi e temperature fino a 46 gradi, rendono impossibile contrastare i roghi. Un incendio vicino a Longwood ha già bruciato oltre 35mila ettari, mentre un altro nei pressi di Walwa ha raggiunto circa 20mila ettari. I roghi sono scoppiati durante una forte ondata di calore, la peggiore dal 2019, l’anno del devastante “Black Summer”