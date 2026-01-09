Agricoltori del Belgio meridionale hanno protestato contro l’accordo UE-Mercosur bloccando le autostrade vicino a Loncin con trattori e camion. I manifestanti hanno acceso falò e posizionato barili e pneumatici sulle carreggiate, causando forti disagi al traffico. I coltivatori temono che l’intesa favorisca le importazioni sudamericane a scapito delle aziende locali. Nonostante le proteste, gli ambasciatori UE hanno dato il via libera preliminare all’accordo commerciale.
Prossimi video
Strage Svizzera, Jessica Moretti: mi scuso, penso sempre alle vittime
Mondo
Yemen, crisi nel Sud tra divisioni e negoziati
Mondo
Belgio, agricoltori bloccano le autostrade contro Mercosur
Mondo
Venezuela, due esponenti opposizione liberati dal carcere
Mondo
Iran, blackout di internet e repressione nelle strade
Mondo
Il minuto di silenzio per la tragedia di Crans Montana
Mondo
Belgio, protesta degli agricoltori contro il Mercosur
Mondo