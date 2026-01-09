Offerte Sky
Belgio, agricoltori bloccano le autostrade contro Mercosur

Mondo

Agricoltori del Belgio meridionale hanno protestato contro l’accordo UE-Mercosur bloccando le autostrade vicino a Loncin con trattori e camion. I manifestanti hanno acceso falò e posizionato barili e pneumatici sulle carreggiate, causando forti disagi al traffico. I coltivatori temono che l’intesa favorisca le importazioni sudamericane a scapito delle aziende locali. Nonostante le proteste, gli ambasciatori UE hanno dato il via libera preliminare all’accordo commerciale.

