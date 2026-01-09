Yemen, crisi nel Sud tra divisioni e negoziati

Nel Sud dello Yemen cresce l’instabilità dopo la spaccatura del principale gruppo separatista e la fuga del leader Aidarous al-Zubaidi negli Emirati. All’interno del governo riconosciuto aumentano le tensioni, con cambi ai vertici e rimozioni eccellenti. L’ONU prova a rilanciare il dialogo politico attraverso la mediazione dell’inviato speciale Hans Grundberg. Sullo sfondo resta grave la crisi umanitaria, con milioni di persone in bisogno di assistenza.
