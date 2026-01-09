Offerte Sky
Belgio, protesta degli agricoltori contro il Mercosur

Mondo

In Belgio, un gruppo di agricoltori ha protestato contro l'accordo commerciale UE-Mercosur bloccando in mattinata le principali autostrade nei pressi di Loncin con trattori e camion. Durante la manifestazione sono stati accesi alcuni falò e collocati barili lungo la strada, creando notevoli disagi al traffico. I partecipanti hanno anche scaricato vecchi pneumatici sulla carreggiata. Gli agricoltori hanno espresso preoccupazione per il fatto che l'accordo commerciale UE-Mercosur potrebbe indebolire l'agricoltura locale, aumentando la concorrenza delle importazioni sudamericane e minacciando la redditività delle aziende agricole belghe.

