Guerra Ucraina, Kiev e Belgorod al buio senza riscaldamento

Mondo

Gli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia hanno lasciato migliaia di persone senza energia, riscaldamento e acqua, costringendo le autorità a interventi urgenti per ripristinare i servizi, mentre il gelo imperversa sulle zone in guerra

