Sky TG25, Meloni 26 ed il Risiko di Trump

Mondo

Gli scenari politici raccontati da Alessio Viola nel suo Sky TG25. Ospiti della puntata: Francesco Cancellato Direttore Fanpage, Christian Rocca Direttore Linkiesta, Giuliano Guida Bardi giornalista e conduttore radiofonico, Vittorio Emanuele Parsi prof. Relazioni Internazionali Università Cattolica Milano e Camilla Conti de Il giornale  

