Domande e Risposte: Il caso Epstein

Milioni di documenti, nomi eccellenti, omissis che fanno discutere: il caso Epstein torna a scuotere politica e istituzioni internazionali. Chi era davvero il finanziere caduto in disgrazia? Quali rapporti emergono dai file e quali conseguenze possono avere? Dalle citazioni di Donald Trump al coinvolgimento del principe Andrea, fino al ruolo di Ghislaine Maxwell e alle accuse delle vittime, l'approfondimento di Sky TG24 Mondo ci racconta cosa sappiamo del caso, cosa manca ancora e quali sono le ricadute politiche e giudiziarie di una vicenda che continua a far tremare l’élite internazionale.
