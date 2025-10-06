Flotilla, oggi espulsione per Greta Thunberg e decine di attivisti

La svedese Greta Thunberg e altri 78 attivisti che erano a bordo della Global Sumud Flotilla verranno espulsi oggi da Israele, secondo quanto hanno riferito fonti diplomatiche a France Presse. Nel dettaglio verranno rimpatriati, per lo più con un volo diretto in Grecia, 28 cittadini francesi, 27 greci, 15 italiani e 9 svedesi. A bordo delle oltre quaranta imbarcazioni salpate dalla Tunisia a metà settembre, con l'obiettivo di rompere il blocco navale della Striscia di Gaza e portare aiuti alla popolazione, c’erano circa 400 persone, 170 delle quali sono state espulse nei tre giorni scorsi dalle autorità israeliane dopo che la Marina aveva intercettato l'intera flottiglia, arrestandone i membri.

Ada Colau: “In cella in Israele violati tutti i diritti”

L'ex sindaca di Barcellona e attivista della Global Sumud Florilla, Ada Colau, è arrivata ieri in tarda serata, insieme al consigliere comunale di Erc, Jordi Coronas, all'aeroporto di El Prat, in Barcellona, dove sono stati accolti da decine di sostenitori della causa palestinese e dirigenti politici. “È stato un viaggio molto intenso e difficile, con un finale complicato. Abbiamo vissuto un'esperienza molto dura", poiché "ci hanno rinchiuso in un carcere di massima sicurezza dove non esiste Stato di diritto. Ci sono stati maltrattamenti e trattamento denigrante”, ha denunciato. Al porto di Ashdod, in Israele, c’erano "centinaia di poliziotti che ci hanno umiliati, tenuti per ore in ginocchio, con la testa contro il suolo, senza darci acqua e tirandoci per i vestiti". L'esponente della forza di sinistra Comunes ha spiegato che, durante l'arresto e la detenzione, durata nel suo caso quattro giorni, "non abbiamo potuto fare la doccia, eravamo in 16 in una cella di sei metri per tre senza mai poter uscire per un'ora d'aria. Siamo rimasti totalmente isolati, senza poter avere contatti con le autorità consolari, avvocati o con le nostre famiglie. Non hanno dato medicine salvavita a persone diabetiche o asmatiche, che continuano a essere detenute", ha denunciato.