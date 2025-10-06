Flotilla, oggi espulsione per Greta Thunberg e decine di attivisti

Atteso in giornata il rimpatrio della giovane svedese e di altre decine di persone che erano a bordo della Global Sumud Flotilla. Verranno espulsi da Israele, per lo più con un volo diretto in Grecia, 28 cittadini francesi, 27 greci, quindici italiani (gli ultimi ancora non rientrati) e nove svedesi. Altri 170 sono stati espulsi nei giorni scorsi. Gli avvocati denunciano "gravi abusi subiti” nelle celle israeliane
La svedese Greta Thunberg e altri 78 attivisti che erano a bordo della Global Sumud Flotilla verranno espulsi oggi da Israele, secondo quanto hanno riferito fonti diplomatiche a France Presse. Nel dettaglio verranno rimpatriati, per lo più con un volo diretto in Grecia, 28 cittadini francesi, 27 greci, 15 italiani e 9 svedesi. A bordo delle oltre quaranta imbarcazioni salpate dalla Tunisia a metà settembre, con l'obiettivo di rompere il blocco navale della Striscia di Gaza e portare aiuti alla popolazione, c’erano circa 400 persone, 170 delle quali sono state espulse nei tre giorni scorsi dalle autorità israeliane dopo che la Marina aveva intercettato l'intera flottiglia, arrestandone i membri.
La situazione
Ieri il servizio penitenziario israeliano (Ips) ha dato numeri diversi, informando gli avvocati di Adalah dell'intenzione di espellere oggi circa 170 della Flotilla, senza fornire dettagli come nomi, nazionalità o destinazioni. "Questo fa seguito all'espulsione di circa altri 170 partecipanti avvenuta in questi giorni, la maggior parte dei quali è stata trasferita in aereo a Istanbul, mentre gruppi più piccoli sono stati portati in Italia e Spagna”, dicono i legali.
Tornano gli ultimi italiani
Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ieri ha confermato che gli italiani "partiranno con un volo charter per Atene. Saranno assistiti dalla nostra ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia nel trasferimento verso l'Italia". Il vicepremier ringrazia "sinceramente" tutto il personale del ministero, i diplomatici in Israele e nelle altre sedi interessate per "il capillare lavoro di assistenza compiuto in questi giorni".
L'ex sindaca di Barcellona e attivista della Global Sumud Florilla, Ada Colau, è arrivata ieri in tarda serata, insieme al consigliere comunale di Erc, Jordi Coronas, all'aeroporto di El Prat, in Barcellona, dove sono stati accolti da decine di sostenitori della causa palestinese e dirigenti politici. “È stato un viaggio molto intenso e difficile, con un finale complicato. Abbiamo vissuto un'esperienza molto dura", poiché "ci hanno rinchiuso in un carcere di massima sicurezza dove non esiste Stato di diritto. Ci sono stati maltrattamenti e trattamento denigrante”, ha denunciato. Al porto di Ashdod, in Israele, c’erano "centinaia di poliziotti che ci hanno umiliati, tenuti per ore in ginocchio, con la testa contro il suolo, senza darci acqua e tirandoci per i vestiti". L'esponente della forza di sinistra Comunes ha spiegato che, durante l'arresto e la detenzione, durata nel suo caso quattro giorni, "non abbiamo potuto fare la doccia, eravamo in 16 in una cella di sei metri per tre senza mai poter uscire per un'ora d'aria. Siamo rimasti totalmente isolati, senza poter avere contatti con le autorità consolari, avvocati o con le nostre famiglie. Non hanno dato medicine salvavita a persone diabetiche o asmatiche, che continuano a essere detenute", ha denunciato.
Le norme internazionali non escludono a priori la possibilità di 'blocchi navali', ma specificano anche che diventano illegali nel caso in cui la popolazione messa in difficoltà dal blocco non sia adeguatamente rifornita di mezzi di sussistenza. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' di Sky TG24 del 26 settembre