Flotilla, Tajani: “26 cittadini italiani stanno per lasciare Israele”

"Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla sta per lasciare Israele con un charter”. A spiegarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Su X, ha aggiunto: “Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno dall'aeroporto di Eilat”. Ieri, intanto, sono rientrati in Italia i quattro parlamentari italiani che erano a bordo della Flotilla ed erano stati rilasciati in mattinata dalle autorità israeliane. "Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana. Ho nuovamente dato disposizioni all'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti", ha aggiunto Tajani riguardo ai cittadini italiani ancora in carcere nel Negev. Oggi, dopo le manifestazioni pro Gaza di ieri in tutta Italia, si torna in piazza a Roma: i movimenti e i giovani palestinesi hanno convocato per il pomeriggio la manifestazione nazionale in occasione della giornata internazionale della Palestina (GUERRA ISRAELE, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Rientrati i 4 parlamentari italiani Ieri sono rientrati in Italia i quattro parlamentari italiani che erano a bordo della Flotilla. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi sono stati i primi tra tutti gli attivisti a tornare a casa dopo essere stati espulsi da Israele. A Fiumicino sono stati accolti dagli abbracci dei familiari e dei leader dell'opposizione: stanchi, visibilmente provati, ma con ripetuti accenni di sorriso.