Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Arresti Flotilla, proteste in tutto il mondo contro Israele

Mondo

Il 3 ottobre studenti messicani hanno inscenato una protesta silenziosa davanti all’ambasciata israeliana a Città del Messico chiedendo la liberazione dei connazionali arrestati sulla Flotilla diretta a Gaza. Vestiti di nero, hanno accusato Israele di “sequestro” e chiesto la rottura dei rapporti diplomatici. Manifestazioni simili si sono svolte in Pakistan, con centinaia di persone in piazza a Islamabad, Lahore e Karachi. La marina israeliana ha intercettato la Flotilla a poche miglia da Gaza. Tra gli attivisti, alcuni dei quali sono stati arrestati, anche Greta Thunberg. La Flotilla, partita ad agosto, sfida il blocco navale imposto da Israele dal 2023.

Prossimi video

Russia, aurora boreale illumina San Pietroburgo

Mondo

Barcellona, vandalismo contro negozi pro Israele

Mondo

Trump: Hamas pronta per la pace, Israele fermi le bombe

Mondo

Le manifestazioni di solidarietà con i palestinesi e gli attivisti della Flotilla

Mondo

Global Flotilla, arrivati a Roma i 4 parlamentari italiani

Mondo

Chicago, proteste contro Ice per migranti: scontri e arresti

Mondo