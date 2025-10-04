Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 ottobre: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate allo sciopero generale per Gaza, che ha visto manifestazioni e cortei in cento città: bloccati porti, aeroporti, autostrade e stazioni. Cariche a Bologna e a Milano, danni a Torino. Espulsi da Israele e rientrati in patria i parlamentari a bordo della Flotilla. Hamas si dice pronta a liberare gli ostaggi israeliani e chiede di trattare sul futuro della Striscia. Regionali, la Calabria va al voto per scegliere il presidente: la sfida è tra Tridico e Occhiuto