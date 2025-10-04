Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 ottobre: la rassegna stampa di Sky TG24
Aperture dei giornali dedicate allo sciopero generale per Gaza, che ha visto manifestazioni e cortei in cento città: bloccati porti, aeroporti, autostrade e stazioni. Cariche a Bologna e a Milano, danni a Torino. Espulsi da Israele e rientrati in patria i parlamentari a bordo della Flotilla. Hamas si dice pronta a liberare gli ostaggi israeliani e chiede di trattare sul futuro della Striscia. Regionali, la Calabria va al voto per scegliere il presidente: la sfida è tra Tridico e Occhiuto
- Hamas dà il primo via libera al piano per la pace del presidente americano Trump e si dice pronta a liberare gli ostaggi israeliani. Chiede tuttavia negoziati sui dettagli della proposta. L'inquilino della Casa Bianca: "La pace è vicina, ora stop ai bombardamenti". Piazze piene per lo sciopero per la Flotilla: secondo la Cgil, alla mobilitazione generale hanno partecipato due milioni di persone. I legali degli attivisti che erano a bordo sulle barche: "Sono stati maltrattati e messi in ginocchio con le mani legate"
- L'Italia scende in piazza per Gaza: due milioni di persone si sono riversate in cento città per lo sciopero generale. Flotilla, rimpatriati (per ora) solo i politici che erano a bordo sulle navi. Arrivano intanto le prime denunce dal carcere: "Abusi sui fermati". Hamas si dice pronto a liberare tutti gli ostaggi israeliani, ma vuole prima discutere i dettagli del piano del presidente americano Trump. L'amministrazione di Gaza dovrebbe essere affidata a un "organismo palestinese di tecnocrati indipendenti"
- Cento cortei per Gaza, per un totale di "due milioni di persone", hanno paralizzato le città italiane: bloccati porti, stazioni e autostrade. Cariche delle forze dell'ordine a Bologna e a Milano, danni a Torino. Il segretario della Cgil Landini: "Sono fiero dello sciopero". Flotilla, i parlamentari rientrano in patria: "Ci hanno strattonato e messo in cella, i nostri compagni avevano le mani legate". Intanto, Hamas consegna ai mediatori la risposta al piano di pace del presidente americano Trump e si dice pronto a liberare gli ostaggi
- Hamas apre al piano di pace del presidente americano Trump: l'organizzazione terroristica si dice pronta a rilasciare gli ostaggi, ma chiede di trattare sul futuro della Striscia. Flotilla, rientrano in patria i parlamentari fermati da Israele. Scontri e blocchi in occasione dello sciopero generale per Gaza: due milioni di persone sono scese in strada, con alcuni cortei che hanno paralizzato tangenziali, stazioni, porti e aeroporti. Oggi, sabato 4 ottobre è prevista un'altra manifestazione a Roma
- Sanità bloccata, scuole chiuse e trasporti paralizzati: lo sciopero generale per Gaza voluto dalla Cgil è costato all'Italia un miliardo di euro. Bruciato, in un solo giorno, l'8% del Pil. Le proteste hanno visto manifestanti in tangenziale a Milano, striscioni a Bisceglie contro la presidente del Consiglio e i vicepremier Tajani e Salvini ("Farete la fine di Mussolini") e blocchi di cemento sui binari della stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Intanto, Hamas si arrende e accetta il piano di pace del presidente americano Trump
- Secondo le stime del Documento programmatico di Bilancio inviato alle Camere, la Manovra 2026 sarà leggera (con interventi per circa 16 miliardi di euro) e non darà alcuna spinta alla crescita dell'anno prossimo, prevista a +0,7%. Il contributo sarà di un decimale all'anno (+0,8% nel 2027 e +0,9% nel 2028). Le coperture delle spese derivano al 60% dai tagli e al 40% dalle nuove entrate. Alla Difesa un quarto degli stanziamenti del triennio, in caso di uscita dalla procedura di infrazione attivata dall'Unione europea per deficit eccessivo
- Una mobilitazione mai vista prima per Gaza e per la Flotilla: due milioni di persone sono scese in cento piazze in Italia, dando vita a un fiume lungo mille chilometri. I cortei sono stati pacifici, con rari momenti di tensione. A Roma, cori contro il leader leghista Salvini e lancio di uova contro le camionette della polizia e contro il ministero dei Trasporti. Espulsi da Israele i quattro parlamentari a bordo della Flotilla. Il ministro israeliano Ben-Gvir insulta gli attivisti arrestati: "Siete dei terroristi"
- Gaza, il miracolo del presidente americano Trump: Hamas ha aperto al piano di pace elaborato da Washington. "Siamo pronti al rilascio di tutti gli ostaggi e a lasciare il controllo della Striscia", ha fatto sapere l'organizzazione terroristica. In Italia proseguono le proteste dei pro-Pal e della sinistra: città bloccate e scontri con la polizia. Intanto, i deputati dem che erano a bordo della Flotilla sono rientrati in patria: all'aeroporto di Fiumicino l'abbraccio con la segretaria del Pd Schlein
- Grande partecipazione (due milioni di persone) allo sciopero generale per Gaza e la Flotilla. Parla l'eurodeputata Corrado, rientrata in Italia dopo essere stata espulsa da Israele: "È stata dura, ora tornino tutti gli attivisti". Regionali, la Calabria va al voto per decidere il presidente di Regione: la sfida è tra Tridico, europarlamentare e candidato del campo progressista, e Occhiuto, candidato del Centrodestra e governatore uscente, dimessosi dopo l'inchiesta giudiziaria
- In nome di Hamas, alcuni teppisti con la kefiah hanno vandalizzato e paralizzato l'Italia in occasione dello sciopero generale. Il confronto che si è svolto in Parlamento sulla Striscia di Gaza andava condotto dal Pd in modo diverso: doveva tener conto delle novità emerse, ossia il mutamento della posizione del governo Meloni sul riconoscimento dello Stato palestinese e i possibili effetti del piano di pace del presidente americano Trump, che potrebbe mettere fine alla guerra
- Manifestare per Gaza ha senso, ma farlo rimuovendo il partito del terrore e sdoganando l'odio contro il popolo ebraico non è giusto. Lo slogan "Dal fiume al mare" ora è diventato virale, anche in politica: si rischia così l'orrore di un nuovo antisemitismo trasvestito da "Bella Ciao". Secondo il segretario della Cgil Landini, lo sciopero generale del 3 ottobre era "legittimo". Invece, la Commissione di garanzia sugli scioperi, autorità indipendente, lo ha dichiarato "illegittimo" perché indetto senza preavviso, a differenza di quello dei Cobas
- In due milioni hanno riempito le piazze italiane, con un nuovo enorme corteo a Roma, stazioni e tangenziali occupate contro il genocidio a Gaza. Cgil e sindacati di base, studenti e docenti, tutti uniti in un movimento che cresce: oggi, sabato 4 ottobre, si replica con la manifestazione generale a Roma. Flotilla, attivisti in cella tra abusi e intimidazioni: il ministro israeliano Ben-Gvir sogna di tenersi i "terroristi" per mesi. Rimpatriati quattro politici italiani, ma resta incerto il destino degli altri arrestati