Roma, oggi di nuovo in piazza per la manifestazione pro Gaza. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, oggi di nuovo in piazza per la manifestazione pro Gaza: "Stop al genocidio". LIVE

live Cronaca
©Ansa

NNella capitale altra giornata di mobilitazione per la Palestina. Dopo le manifestazioni di ieri in tutta Italia anche a sostegno della Global Sumud Flotilla, migliaia di persone attese al corteo nazionale che oggi attraversa la città. Il raduno è alle 14.30 a Porta San Paolo, l’arrivo a piazza San Giovanni. Presenti delegazioni della comunità palestinese, associazioni culturali, sindacati di base, gruppi studenteschi da tutto il Paese. E anche i parlamentari che erano sulla Flotilla. Imponente piano di sicurezza

in evidenza

A Roma nuova giornata di mobilitazione per Gaza e per la Palestina. Dopo le manifestazioni di ieri in tutta Italia anche a sostegno della Global Sumud Flotilla, migliaia di persone sono attese al corteo nazionale che oggi attraverserà la città. Il raduno principale è alle 14.30 a Porta San Paolo, l’arrivo a piazza San Giovanni. Attese delegazioni della comunità palestinese, associazioni culturali, sindacati di base, attivisti e gruppi studenteschi provenienti da tutto il Paese. Presenti anche i parlamentari italiani che erano sulla Flotilla. Imponente il piano di sicurezza.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Gli slogan

"Stop al Genocidio, siamo tutti Global Sumud Flotilla": è stato questo il grido unico di centinaia di migliaia di persone che ieri si è alzato da oltre cento piazze italiane. Oggi, a Roma, le parole d’ordine della manifestazione per Gaza e per la Palestina sono: “Stop al genocidio, fermiamo il sionismo con la resistenza”. Lo slogan unificante sarà la richiesta di "cessate il fuoco immediato a Gaza, lo stop del genocidio e della vendita di armi verso Israele". Sullo sfondo resta l'incognita di possibili tensioni, ma l'obiettivo dichiarato è chiaro: trasformare la capitale in una voce unica di "solidarietà e resistenza" per la Palestina, capace di farsi sentire ben oltre i confini italiani.

La circolazione

Le linee di autobus potrebbero subire deviazioni, mentre le fermate della metropolitana in prossimità del percorso, come Piramide e Colosseo, resteranno aperte ma potrebbero essere chiuse temporaneamente, come accaduto nelle scorse giornate.

Il dispositivo di sicurezza

Il dispositivo di sicurezza sarà imponente. Sotto la lente gli ambienti più “caldi” e gli arrivi dalle altre città. L'obiettivo è quello di individuare eventuali infiltrati violenti che potrebbero unirsi alla manifestazione che sfilerà da Porta San Paolo a San Giovanni. Già dalle scorse ore le autorità hanno predisposto un piano di sicurezza con divieti di sosta, chiusure al traffico lungo le vie interessate e presidi delle forze dell'ordine. In mattinata c’è stato un tavolo tecnico in questura per le ultime indicazioni.

Presenti anche i parlamentari italiani della Flotilla

Ci saranno anche i parlamentari italiani che erano sulla Flotilla. "Più tardi saremo al corteo", hanno risposto Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Benedetta Scuderi, tre dei parlamentari rientrati ieri in Italia, a chi gli ha chiesto se nel pomeriggio si uniranno alla manifestazione per la Palestina in programma a Roma.

Chi c’è

Migliaia di persone sono attese al corteo nazionale di oggi che attraverserà la città. Attese delegazioni della comunità palestinesi, associazioni culturali, sindacati di base, attivisti e gruppi studenteschi provenienti da tutta Italia.

Il percorso

Il raduno principale per la manifestazione di Roma è alle 14.30 a Porta San Paolo, ma già dalle 11.30 gli studenti e i collettivi universitari e liceali di Sapienza contro la guerra, dopo l'occupazione della facoltà di Giurisprudenza di ieri, si sono ritrovati a piazzale Aldo Moro in pre-concentramento. Da lì partiranno in corteo verso Ostiense, dove si uniranno agli altri manifestanti. Alcuni attivisti per la Global Sumud Flotilla avrebbero intenzione di raggiungere i pro-Pal con una carovana di motorini da San Lorenzo. Con partenza da Piramide, il corteo attraverserà la Capitale: per tutto il viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, Colosseo, via Labicana e via Merulana, fino ad arrivare a piazza San Giovanni, cuore politico della manifestazione.

La nuova manifestazione a Roma

Oggi si torna in piazza a Roma: i movimenti e i giovani palestinesi hanno convocato una manifestazione nazionale in occasione della giornata internazionale della Palestina. Si attendono decine di migliaia di partecipanti e l'attenzione è massima per evitare criticità.

Cronaca: Ultime notizie

Roma, oggi di nuovo in piazza per la manifestazione pro Gaza. LIVE

live Cronaca

NNella capitale altra giornata di mobilitazione per la Palestina. Dopo le manifestazioni di ieri...

Protesters march calling for the release of the Global Sumud Flotilla (GSF), after its ships were intercepted by the Israeli forces, on the day of a general strike in Rome, Italy, 03 October 2025. Israel's interception of the flotilla, which was carrying pro-Palestinian activists and aid supplies to the Gaza Strip, and the detention of all those on board its vessels, has sparked international condemnation and protests. ANSA/EMANUELE VALERI

Operaio muore in Salento, costruiva vasca per l'acqua piovana

Cronaca

L'incidente è avvenuto a Corsano, in provincia di Lecce, mentre il 58enne era impegnato, per...

Pomigliano d'Arco, esplosione in officina: tre feriti di cui due gravi

Cronaca

I due uomini in gravi condizioni, di cui uno in pericolo di vita, sono stati portati al...

Rapida fase di maltempo sull'Italia con forti temporali: ecco dove

Cronaca

Rapida fase di maltempo nelle prossime ore sull'Italia, con piogge e temporali in transito. Le...

Papa Leone XIV: “Serve una diversa distribuzione delle ricchezze”

Cronaca

Il Giubileo apre “alla possibilità che la terra sia di tutti, perché in realtà non è così”. Lo ha...

Cronaca: i più letti