Roma, oggi di nuovo in piazza per la manifestazione pro Gaza. LIVE

"Stop al Genocidio, siamo tutti Global Sumud Flotilla": è stato questo il grido unico di centinaia di migliaia di persone che ieri si è alzato da oltre cento piazze italiane. Oggi, a Roma, le parole d’ordine della manifestazione per Gaza e per la Palestina sono: “Stop al genocidio, fermiamo il sionismo con la resistenza”. Lo slogan unificante sarà la richiesta di "cessate il fuoco immediato a Gaza, lo stop del genocidio e della vendita di armi verso Israele". Sullo sfondo resta l'incognita di possibili tensioni, ma l'obiettivo dichiarato è chiaro: trasformare la capitale in una voce unica di "solidarietà e resistenza" per la Palestina, capace di farsi sentire ben oltre i confini italiani.