Roma, oggi di nuovo in piazza per la manifestazione pro Gaza. LIVE

Roma, oggi di nuovo in piazza per la manifestazione pro Gaza: "Stop al genocidio". LIVE
NNella capitale altra giornata di mobilitazione per la Palestina. Dopo le manifestazioni di ieri in tutta Italia anche a sostegno della Global Sumud Flotilla, migliaia di persone attese al corteo nazionale che oggi attraversa la città. Il raduno è alle 14.30 a Porta San Paolo, l’arrivo a piazza San Giovanni. Presenti delegazioni della comunità palestinese, associazioni culturali, sindacati di base, gruppi studenteschi da tutto il Paese. E anche i parlamentari che erano sulla Flotilla. Imponente piano di sicurezza
Gli slogan
"Stop al Genocidio, siamo tutti Global Sumud Flotilla": è stato questo il grido unico di centinaia di migliaia di persone che ieri si è alzato da oltre cento piazze italiane. Oggi, a Roma, le parole d’ordine della manifestazione per Gaza e per la Palestina sono: “Stop al genocidio, fermiamo il sionismo con la resistenza”. Lo slogan unificante sarà la richiesta di "cessate il fuoco immediato a Gaza, lo stop del genocidio e della vendita di armi verso Israele". Sullo sfondo resta l'incognita di possibili tensioni, ma l'obiettivo dichiarato è chiaro: trasformare la capitale in una voce unica di "solidarietà e resistenza" per la Palestina, capace di farsi sentire ben oltre i confini italiani.
La circolazione
Le linee di autobus potrebbero subire deviazioni, mentre le fermate della metropolitana in prossimità del percorso, come Piramide e Colosseo, resteranno aperte ma potrebbero essere chiuse temporaneamente, come accaduto nelle scorse giornate.
Il dispositivo di sicurezza
Il dispositivo di sicurezza sarà imponente. Sotto la lente gli ambienti più “caldi” e gli arrivi dalle altre città. L'obiettivo è quello di individuare eventuali infiltrati violenti che potrebbero unirsi alla manifestazione che sfilerà da Porta San Paolo a San Giovanni. Già dalle scorse ore le autorità hanno predisposto un piano di sicurezza con divieti di sosta, chiusure al traffico lungo le vie interessate e presidi delle forze dell'ordine. In mattinata c’è stato un tavolo tecnico in questura per le ultime indicazioni.
Presenti anche i parlamentari italiani della Flotilla
Ci saranno anche i parlamentari italiani che erano sulla Flotilla. "Più tardi saremo al corteo", hanno risposto Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Benedetta Scuderi, tre dei parlamentari rientrati ieri in Italia, a chi gli ha chiesto se nel pomeriggio si uniranno alla manifestazione per la Palestina in programma a Roma.
Chi c’è
Migliaia di persone sono attese al corteo nazionale di oggi che attraverserà la città. Attese delegazioni della comunità palestinesi, associazioni culturali, sindacati di base, attivisti e gruppi studenteschi provenienti da tutta Italia.
Il percorso
Il raduno principale per la manifestazione di Roma è alle 14.30 a Porta San Paolo, ma già dalle 11.30 gli studenti e i collettivi universitari e liceali di Sapienza contro la guerra, dopo l'occupazione della facoltà di Giurisprudenza di ieri, si sono ritrovati a piazzale Aldo Moro in pre-concentramento. Da lì partiranno in corteo verso Ostiense, dove si uniranno agli altri manifestanti. Alcuni attivisti per la Global Sumud Flotilla avrebbero intenzione di raggiungere i pro-Pal con una carovana di motorini da San Lorenzo. Con partenza da Piramide, il corteo attraverserà la Capitale: per tutto il viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, Colosseo, via Labicana e via Merulana, fino ad arrivare a piazza San Giovanni, cuore politico della manifestazione.
La nuova manifestazione a Roma
Oggi si torna in piazza a Roma: i movimenti e i giovani palestinesi hanno convocato una manifestazione nazionale in occasione della giornata internazionale della Palestina. Si attendono decine di migliaia di partecipanti e l'attenzione è massima per evitare criticità.