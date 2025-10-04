Roma, imbrattata statua di Papa Wojtyla. Meloni: “Atto indegno"

"Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore" ha detto la premier commentando la scoperta fatta dai carabinieri al termine del presidio a sostegno della causa palestinese allestito lo scorso 26 settembre

"A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo ‘fascista di m…’ e disegnando una falce e martello. Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore. Un atto indegno commesso da persone obnubilate dall'ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti". A parlare è la premier Giorgia Meloni a commento della scoperta fatta dai carabinieri al termine del presidio a sostegno della causa palestinese allestito lo scorso 26 settembre. La statua in questione è quella di piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini.