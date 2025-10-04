Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, imbrattata statua di Papa Wojtyla. Meloni: “Atto indegno"

Cronaca

"Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore" ha detto la premier commentando la scoperta fatta dai carabinieri al termine del presidio a sostegno della causa palestinese allestito lo scorso 26 settembre

ascolta articolo

"A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo ‘fascista di m…’ e disegnando una falce e martello. Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore. Un atto indegno commesso da persone obnubilate dall'ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti". A parlare è la premier Giorgia Meloni a commento della scoperta fatta dai carabinieri al termine del presidio a sostegno della causa palestinese allestito lo scorso 26 settembre. La statua in questione è quella di piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini.

Indigazione dal mondo della politica

Per il presidente della Camera Lorenzo Fontana, "le offese rivolte alla memoria di San Giovanni Paolo II indignano profondamente. Condanno con fermezza il gesto di chi ha imbrattato la statua dedicata al Santo Padre, in piazza dei Cinquecento, a Roma. Ringrazio i Carabinieri per il tempestivo intervento e per essersi subito attivati per la rimozione delle scritte". Anche il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, accusa: "Non ci sono parole per condannare la profanazione della statua di San Giovanni Paolo II alla stazione Termini di Roma da parte di estremisti di sinistra in occasione dello sciopero e della manifestazione di questi giorni. Basta odio! Basta cattivi messaggi”. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini via Facebook aggiunge: "Cercasi disperatamente cervello per questi poveri imbecilli".

Vedi anche

Papa Giovanni Paolo II, 20 anni dalla morte: il pontificato e la vita

Cronaca: Ultime notizie

Sicilia, ong: "7 migranti morti in un naufragio e 2 a bordo nave"

Cronaca

Lo hanno riferito alcuni sopravvissuti soccorsi ieri nelle acque del Canale di Sicilia dalla ong...

Roma, imbrattata statua di Papa Wojtyla. Meloni: “Atto indegno"

Cronaca

"Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della...

Roma, ancora in piazza per la manifestazione pro Gaza. LIVE

live Cronaca

Nella capitale altra giornata di mobilitazione per la Palestina. Dopo le manifestazioni di ieri...

Pro-Palestinian demonstrators take part in a protest in support of the Palestinian people and against Israel's interception of the Global Sumud Flotilla, in Rome on October 4, 2025. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

Incidente stradale nel Materano, scontro auto-camion: quattro morti

Cronaca

Le vittime sono tutte di nazionalità pakistana. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 598...

Operaio muore in Salento, costruiva vasca per l'acqua piovana

Cronaca

L'incidente è avvenuto a Corsano, in provincia di Lecce, mentre il 58enne era impegnato, per...

Cronaca: i più letti