Gaza, Israele intensifica offensiva: palestinesi in fuga

Mondo

Israele intensifica la fase terrestre dell’offensiva su Gaza City. Migliaia di sfollati cercano rifugio lungo la costa e nei centri più sicuri, mentre centinaia di migliaia restano ancora intrappolati nella città devastata

