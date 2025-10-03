Gaza, Israele intensifica offensiva: palestinesi in fuga

Israele intensifica la fase terrestre dell’offensiva su Gaza City. Migliaia di sfollati cercano rifugio lungo la costa e nei centri più sicuri, mentre centinaia di migliaia restano ancora intrappolati nella città devastata
