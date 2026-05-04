Aereo United Airlines colpisce palo luce e camion durante atterraggio

L'incidente, senza feriti gravi, è avvenuto su un'autostrada del New Jersey, durante la fase di atterraggio di un Boeing 767 presso l'aeroporto internazionale di Newark Liberty. Lo ha segnalato l'Afp. L'aereo proveniva da Venezia e a bordo erano presenti 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio

Un aereo della United Airlines ha accidentalmente colpito un palo della luce ed un camion delle consegne di un forno, su un'autostrada del New Jersey, durante la fase di atterraggio avvenuta presso l'aeroporto internazionale di Newark Liberty. Lo ha segnalato l'Afp. Funzionari della Federal Aviation Administration hanno poi confermato che il Boeing 767 protagonista dell'incidente è atterrato in sicurezza. Proveniva da Venezia. Nessun ferito è stato segnalato a bordo dell'aereo e l'autista del camion è stato portato in ospedale con ferite lievi, per poi essere dimesso. A bordo dell'aereo erano presenti 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio.