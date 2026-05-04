Aereo United Airlines colpisce palo luce e camion durante atterraggio

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

United Airlines, aereo colpisce un palo della luce e un camion durante l'atterraggio

Mondo
©Getty

L'incidente, senza feriti gravi, è avvenuto su un'autostrada del New Jersey, durante la fase di atterraggio di un Boeing 767 presso l'aeroporto internazionale di Newark Liberty. Lo ha segnalato l'Afp. L'aereo proveniva da Venezia e a bordo erano presenti 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio 

ascolta articolo

Un aereo della United Airlines ha accidentalmente colpito un palo della luce ed un camion delle consegne di un forno, su un'autostrada del New Jersey, durante la fase di atterraggio avvenuta presso l'aeroporto internazionale di Newark Liberty. Lo ha segnalato l'Afp. Funzionari della Federal Aviation Administration hanno poi confermato che il Boeing 767 protagonista dell'incidente è atterrato in sicurezza. Proveniva da Venezia. Nessun ferito è stato segnalato a bordo dell'aereo e l'autista del camion è stato portato in ospedale con ferite lievi, per poi essere dimesso. A bordo dell'aereo erano presenti 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. 

La dinamica

"Durante l'atterraggio, il volo United Airlines 169 ha colpito un palo della luce sulla New Jersey Turnpike intorno alle 14:00 ora locale di domenica 3 maggio", ha dichiarato la Faa, sottlineando che il velivolo ha riportato danni lievi. "La ruota dell'aereo di linea si è schiantata contro il finestrino del conducente" del furgone della H&S Bakery, secondo quanto riportato da Chuck Paterakis, vicepresidente senior dell'azienda. "L'autista ha riportato lievi ferite da taglio", è stato aggiunto. La United Airlines ha già dichiarato di avere l'intenzione di "condurre un'indagine approfondita sulla sicurezza del volo in merito all'incidente". 

Approfondimento

Incidente aereo per patron Calzedonia in Francia: illesi lui e pilota
FOTOGALLERY

Sky TG24

1/9
Economia

Jet-fuel, la crisi dei carburanti impatta sui costi dei voli aerei?

La guerra in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno causato enormi rincari sul prezzo del cherosene per rifornire gli aerei. Questo potrebbe tradursi in biglietti estivi più cari per volare. Ma analizzando varie rotte si scopre che la situazione è molto variabile e in continua evoluzione. Anche di questo si è parlato nella puntata dell’1 maggio di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Da Trump piano per liberare navi da Hormuz. Iran: no interferenze LIVE

live Mondo

Parte da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. "Si...

Esplosioni a Mosca, drone ucraino colpisce grattacielo: nessun ferito

live Mondo

Un drone ha colpito un edificio residenziale vicino a via Mosfilmovskaya, a Mosca. Non risultano...

Usa, Rudy Giuliani in ospedale: condizioni critiche ma stabili

Mondo

Rudolph Giuliani è ricoverato in condizioni critiche ma stabili in un ospedale della Florida. Il...

Aereo United Airlines colpisce palo luce e camion durante atterraggio

Mondo

L'incidente, senza feriti gravi, è avvenuto su un'autostrada del New Jersey, durante la fase di...

Guerra Libano, come funzionano i droni a fibra ottica di Hezbollah

Mondo

Il gruppo armato libanese Hezbollah, sostenuto anche da Teheran - spiega la CNN - sta...

Mondo: I più letti