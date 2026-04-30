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Incidente aereo in Francia per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: illesi lui e pilota

Cronaca
©Getty

L’imprenditore italiano è appassionato di aviazione e con un compagno di volo, sempre italiano, stava sorvolando i Pirenei francesi con un velivolo monomotore. Ad assistere all’avaria dell’aereo sono stati alcuni gendarmi in addestramento che hanno dato l’allarme. Veronesi e il pilota sono stati trovati distesi a terra doloranti ma illesi

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Tanta paura ma nessuna vittima nell’incidente aereo che ha coinvolto il patron di Calzedonia Sandro Veronesi. L’imprenditore italiano, presidente del gruppo Oniverse, lo scorso venerdì 24 aprile si trovava in Francia ed era a bordo di un monomotore da turismo. Con lui c’era il pilota del velivolo, un altro cittadino italiano di 56 anni. I due stavano sorvolando i Pirenei francesi, in particolare la zona di Labastide-Villefranche. Durante il volo, nel pomeriggio, l’aereo ha avuto un’avaria.

I soccorsi 

Il monomotore con i due passeggeri italiani stava sorvolando una zona agricola quando ha iniziato a dare problemi. Fortunatamente, una pattuglia di Bayonne, plotone di sorveglianza e intervento della gendarmeria, si trovava in volo nella stessa zona per un addestramento: vedendo il piccolo velivolo puntare verso il basso hanno subito dato l’allarme. L’impatto dell’aereo con il suolo è avvenuto poco lontano ma Veronesi, che da sempre è appassionato di volo e aviazione, e il suo compagno di viaggio hanno avuto la prontezza di azionare prima il paracadute balistico di emergenza che ha frenato la caduta. I vigili del fuoco hanno trovato i due passeggeri distesi nell’erba, doloranti ma di fatto illesi. 

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