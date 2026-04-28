Scontro treni in Indonesia, almeno 14 morti

Grave incidente ferroviario vicino a Jakarta, dove uno scontro tra treni ha causato 14 morti e 84 feriti. I soccorritori hanno lavorato tra le carrozze distrutte per liberare i passeggeri, mentre i testimoni parlano di caos e difficoltà nei primi momenti dopo l’impatto.
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