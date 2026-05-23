I corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri dovrebbero arrivare intorno alle 13 a Malpensa. Lunedì l’autopsia su Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova il cui cadavere era stato recuperato per primo ascolta articolo

Sono attese oggi intorno alle 13, all'aeroporto di Malpensa, le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all'ateneo genovese. Dopo l’arrivo su un volo Turkish Airlines, sarà disposta l'autopsia sui corpi dei quattro sub morti alle Maldive. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vaavu: il primo sul quale saranno eseguiti, lunedì, è Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova il cui corpo era stato recuperato per primo.

Lunedì l'incarico ai periti per le autopsie sugli altri quattro sub L'incarico per eseguire le autopsie sui corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino sarà invece conferito lunedì alle 12.30 in procura a Busto Arsizio dalla pm Nadia Alessandra Calcaterra, su delega della procura di Roma. Incaricato un collegio di periti composto dai dottori Luca Tajana, Cristiana Stramesi e Luciano Ditri. È possibile che le autopsie, all'obitorio di Gallarate, possano già iniziare nel pomeriggio di lunedì. Il legale della famiglia Gualtieri, l’avvocato Antonello Riccio, conferirà a sua volta un incarico alla dottoressa Carola Vanoli. Leggi anche Sub morti alle Maldive, il tour operator: "Non avevano i permessi"