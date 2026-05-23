Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sub morti alle Maldive, oggi il rientro delle quattro salme. Da lunedì le autopsie

Cronaca
©Ansa

I corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri dovrebbero arrivare intorno alle 13 a Malpensa. Lunedì l’autopsia su Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova il cui cadavere era stato recuperato per primo

ascolta articolo

Sono attese oggi intorno alle 13, all'aeroporto di Malpensa, le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all'ateneo genovese. Dopo l’arrivo su un volo Turkish Airlines, sarà disposta l'autopsia sui corpi dei quattro sub morti alle Maldive. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vaavu: il primo sul quale saranno eseguiti, lunedì, è Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova il cui corpo era stato recuperato per primo.

Lunedì l'incarico ai periti per le autopsie sugli altri quattro sub

L'incarico per eseguire le autopsie sui corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino sarà invece conferito lunedì alle 12.30 in procura a Busto Arsizio dalla pm Nadia Alessandra Calcaterra, su delega della procura di Roma. Incaricato un collegio di periti composto dai dottori Luca Tajana, Cristiana Stramesi e Luciano Ditri. È possibile che le autopsie, all'obitorio di Gallarate, possano già iniziare nel pomeriggio di lunedì. Il legale della famiglia Gualtieri, l’avvocato Antonello Riccio, conferirà a sua volta un incarico alla dottoressa Carola Vanoli.

Leggi anche

Sub morti alle Maldive, il tour operator: "Non avevano i permessi"

Sentiti testimoni dell'Università di Genova

Intanto prosegue a ritmo serrato il lavoro della squadra mobile della questura di Genova che, su delega della procura romana, indaga sulla morte dei cinque sub alle Maldive. Secondo quanto appreso, dopo aver raccolto la testimonianza di Stefano Vanin, l'entomologo forense docente di UniGe che si trovava sull’imbarcazione dalla quale sono scesi in acqua i cinque, e aver acquisito i materiali che Vanin ha riportato dalle Maldive, la polizia ha sentito anche alcuni dipendenti di UniGe in merito alla definizione della missione che era stata affidata alla professoressa Montefalcone, anche alla luce dell'interlocuzione avvenuta tra la stessa professoressa e l'università quando lei si trovava già alle Maldive.

Approfondimento

Italiani morti alle Maldive, ipotesi “effetto Venturi”: che cos’è
FOTOGALLERY

Dan Europe

1/10
Mondo

Maldive, le foto della missione di recupero dei sub dentro la grotta

La società Dan Europe ha pubblicato le foto che documentano la missione dei sub-speolelogi finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. I tre sono stati impegnati per quattro giorni nel recupero dei corpi dei sub italiani ma anche nelle successive operazioni di bonifica dell'area

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Strage Capaci, 34 anni fa l'attentato al giudice Falcone. FOTO

Cronaca

Nell'esplosione sull'autostrada tra l'aeroporto di Punta Raisi e Palermo, il 23 maggio 1992,...

17 foto

Concorsi in scadenza a maggio, oltre 4mila posti. Bandi e requisiti

Cronaca

A fine maggio si chiuderà la finestra di tempo per iscriversi al bando del maxi-concorso per la...

Flotilla, Ue accoglie la richiesta di Tajani sulle sanzioni a Ben Gvir

Cronaca

Ieri sono rientrati a Fiumicino gli italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati dal...

Suicidio assistito, morto in Lombardia uomo malato sclerosi multipla

Cronaca

Quello di Christian, 55 anni, è il terzo caso nella regione, il 17esimo in Italia. La notizia...

Cronaca: i più letti