Campobasso, bimba di 22 mesi investita dal padre: è gravissima

Dalle prime informazioni raccolte, la piccola sarebbe stata investita accidentalmente in retromarcia dall’auto guidata dal padre. Immediata la corsa verso l’ospedale San Timoteo di Termoli, dove la bambina è arrivata in condizioni giudicate critiche

È in condizioni disperate una bambina di 22 mesi investita accidentalmente dal padre davanti casa a Portocannone, vicino Termoli, in provincia di Campobasso. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata, mentre la piccola stava giocando all'esterno, nel giardino di casa. Secondo una prima ricostruzione, il padre alla guida di un'auto di grossa cilindrata durante una manovra di retromarcia non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola. Immediata la corsa verso l’ospedale San Timoteo di Termoli, dove la bambina è arrivata in condizioni giudicate critiche.