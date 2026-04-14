Crisi energetica paragonabile al 1974, Fmi taglia stime Pil mondiale

Se il conflitto in Medio Oriente si interrompesse oggi, le tensioni sulle forniture energetiche globali continuerebbero comunque a produrre effetti per il resto dell'anno, generando uno shock paragonabile a quello del 1974. Presentando l'ultima edizione del World economic outlook, il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Pierre-Olivier Gourinchas, ha però evidenziato due differenze decisive rispetto al passato. L'economia globale, innanzitutto, è "meno legata del passato al petrolio, con fonti energetiche alternative e sistemi più efficienti". L'altro punto, invece, si basa sul fatto che "in passato le Banche centrali sostenevano le attività produttive, mentre ora sono attente a tenere l'inflazione sotto freno", ha sottolineato Gourinchas.

Il Fmi taglia la crescita globale al 3,1% nel 2026, lo 0,2% in meno rispetto alle stime di gennaio, e conferma al 3,2% quella del 2027, in un contesto economico appesantito dalla guerra in Medio Oriente. Nel World economic outlook, il Fondo prevede un'inflazione al 4,4% nel 2026 (+0,7% sul Weo di ottobre), destinata a scendere al 3,7% nel 2027. Il quadro si basa su una "previsione di riferimento" che ipotizza un conflitto di "durata, intensità e portata limitate", tali da consentire un'attenuazione delle perturbazioni entro metà 2026 e un incremento medio del 19% delle materie prime per l'intero anno. Il rischio, avverte il Fondo, è la "più grande crisi energetica dei tempi moderni" con lo scenario peggiore di Pil globale al 2% e inflazione al 6%, pari a una postura recessiva.

Rivista al ribasso la crescita per l'Italia

Le incertezze legate alla guerra in Medio Oriente non risparmiano l'Italia: il Fmi ha ribassato le stime di crescita allo 0,5% nel 2026 e nel 2027, con cali dello 0,2% per ciascun anno rispetto alle stime di gennaio. Per la Germania le previsioni si attestano a +0,8% e +1,2%, con tagli dello 0,3% per ogni anno. La Francia è attesa a +0,9% sia nel 2026 sia nel 2027, con revisioni al ribasso rispettivamente dello 0,1% e dello 0,3%. Sulla Gran Bretagna la crescita è a +0,8% e a +1,3% (-0,5% e -0,2%), mentre la Spagna è a +2,1% e a +1,8%, con limature dello 0,2% nel 2026 e dello 0,1% nel 2027.